Fortnite: fecha, horario y dónde ver evento Astronomical con Travis Scott

Fortnite tendrá la colaboración de Travis Scott para el nuevo concierto EN VIVO que ha organizado Epic Games dentro del juego. Se trata del evento Astronomical el cual ya tiene fijados sus horarios y fecha oficial. Descubre dónde ver este increíble recital si no tienes el juego o una buena conexión.

Desde la web de Fortnite , Epic Games compartió todos los detalles del viaje musical Astronomical , evento que se realizará en distintas fechas y horarios para que todos puedan verlo. Además, Travis Scott estrenará su nuevo tema a nivel mundial desde el mismo Battle Royale.

PUEDES VER Fortnite: encuentra los pantalones cortos de Deadpool y conoce dónde saludarlos Fecha y horario del evento Astronomical de Travis Scott en Fortnite Jueves, 23 de abril de 2020, a las 18:00 GMT-5 Viernes, 24 de abril de 2020, a las 9:00 GMT-5 Viernes, 24 de abril de 2020, a las 23:00 GMT-5 Sábado, 25 de abril de 2020, a las 10:00 GMT-5 Sábado, 25 de abril de 2020, a las 17:00 GMT-5 Recuerda que estos son los horarios en los que el concierto Astronomical se transmitirá en Perú desde Fortnite , para que puedas saltar con todas las canciones de Travis Scott .

Dónde ver el evento Astronomical de Travis Scott en Fortnite Esta es la primera vez que Travis Scott se presentará en Fortnite . Para que no te pierdas ningún detalle del evento Astronomical , te contamos que el escenario estará ubicado en Arenas Ardientes, según recientes filtraciones. Otras opciones también son transmisiones desde YouTube y Twitch.

PUEDES VER Fortnite: fans que creen que el juego “ha muerto” hacen viral “#RIPFortnite” Astronomical no solo será un viaje musical en Fortnite . La web del Battle Royale revela que Travis Scott se incorpora a la Serie de ídolos, lo que significa que se podrá conseguir su atuendo (skin), gestos y mucho más desde el 21 de abril.

Y si participas de cualquier evento de Astronomical , conseguirás el planeador Astroworld Cyclone y dos pantallas de carga gratis en Fortnite . Revisa la galería de fotos para que veas cómo será la skin de Travis Scott dentro del Battle Royale.

PUEDES VER Fornite: cómo completar el desafío “enciende una fogata y consume una manzana y una seta recolectadas” Fortnite: encuentra los pantalones cortos de Deadpool y conoce dónde saludarlos Fortnite trae más desafíos para que los fanáticos puedan desbloquear increíbles recompensas. La semana 9 de la temporada 2 del Capítulo 2 nos trae las misiones de Deadpool. Conoce cómo completar los retos ” Dónde están los pantalones cortos de Deadpool ” y ” Saluda a los pantalones de Deadpool “.

Deadpool se ha convertido en la estrella de Fortnite desde que el Battle Royale recibió la temporada 2. Este antihéroe protagoniza los desafíos más extraños y divertidos que jamás haya tenido el videojuego. Ahora, es momento que encuentres los pantalones de cortos y saludes a los pantalones de Deadpool para conseguir increíbles recompensas.

Recuerda que estos desafíos de la semana 9 de Fortnite los puedes completar en cualquier momento y no es necesario que sea durante una misma partida. A continuación, te contamos dónde encontrar los pantalones cortos de Deadpool y dónde saludar los pantalones de Deadpool . Conoce más detalles aquí .

PUEDES VER PS5: engañan a miles con video donde se ve la consola funcionando en una TV Fortnite: fans que creen que el juego “ha muerto” hacen viral “#RIPFortnite” Fortnite la sigue teniendo difícil para complacer a todos y ahora son sus más acerrimos fans los que alzan su voz. En redes sociales, miles de usuarios hicieron viral el hashtag “#RIPFortnite” para llamar la atención de Epic Games y decirle que no están contentos con su arduo enfoque al competitivo. Muchos aseguran que el popular juego ” ya murió “.

Desde hace mucho tiempo se viene hablando sobre la ‘ muerte ’ de Fortnite , episodio que estuvo cerca de suceder en dos oportunidades: el estreno de Apex Legends y cuando Epic Games retrasó por varios meses la actual temporada del Battle Royale . Sin embargo, esta vez, su fin parece ser inminente.

Hace unas horas, el hashtag #RIPFortnite se hizo tendencia en redes sociales. Ahí, miles de jugadores del Battle Royale de Epic Games comparten sus experiencias pasadas dentro del videojuego a través de videos y fotografías, que van acompañadas de la frase ” Fortnite ya murio “. Conoce más detalles aquí .

Me da risa que #RipFortnite sea tendencia apenas en 2020.

El juego valía la pena cuando jugabas por pura diversión y no te encontrabas a 50 personas construyendo como locos por todo el mapa.

Murió cuando la gente empezó a tomarse una partida casual como la final de un mundial. pic.twitter.com/IdBduxHK0K

— Joshuap (@sjoshuapaz) April 12, 2020 PUEDES VER PS4: exfuncionario de Estados Unidos compra un DualShock 4 pirata y culpa a China Fornite: cómo completar el desafío “enciende una fogata y consume una manzana y una seta recolectadas” La semana 8 de Fortnite trae desafíos muy fáciles de hacer a través de la segunda parte de la Aventura de Skye . La misión ” enciende una fogata y consume una manzana y una seta recolectadas ” se puede completar de una forma sencilla con esta guía que hemos preparado para ti.

No desesperes. La semana 8 tiene uno de los desafíos más sencillo en la Temporada 2 del Capítulo 2 de Fortnite , pues solo nos exige conocer la ubicación exacta de cada elemento: manzanas , champiñones y fogatas .

En primer lugar, ten en cuenta que no necesitas completar todos los requisitos en una sola partida. Lo demás es relativamente fácil. Pon atención: Conoce todos los detalles aquí .

PUEDES VER PS5: precio de PlayStation 5 estaría por las nubes por recesión global Juegos gratis: regalan Journey para PS4, el videojuego que te junta con un desconocido PlayStation se suma a la lucha contra el coronavirus a través de su iniciativa “Juega en Casa”, en la que agregará juegos gratis para que todos los propietarios de PS4 , sin excepción, descarguen videojuegos que puedan disfrutar en esta cuarentena. Uno de los primeros en ser anunciado fue Journey .

A través de “Juega en Casa”, la compañía ofrecerá juegos gratis para disfrutar desde PS4 , ello implica que no será necesario tener una suscripción a PlayStation Plus para reclamarlos. Además, también servirá para establecer un fondo que pueda ayudar a pequeños estudios independientes que están siendo afectados por este virus. Es por eso que Sony reveló la fecha en que se podrá reclamar Journey .

Según menciona el comunicado de PlayStation, Journey tendrá la etiqueta de juego gratis en PS Store desde el 15 de abril a las 8.00 p. m. hora del pacífico hasta el 5 de mayo en el mismo horario. Asimismo, una vez que hayas descargado el videojuego, este se quedará para siempre en tu biblioteca de PS4 . Más información en este enlace .

PUEDES VER PS4: exfuncionario de EE. UU. culpa a China por haber comprado un DualShock 4 pirata Valorant es señalado como un “peligro de seguridad para tu PC” Riot Games acusada por Valorant . El título que acaba de estrenar su beta abierta viene siendo señalado como una “amenaza para la seguridad de las PC” todo debido a su sistema anti-trampas llamado Vanguard, que cuenta con un controlador (driver) que opera en “modo Kernel”.

Muchos usuarios, entre ellos el youtuber SomeOrdinaryGames, están impulsando la idea de que el videojuego vulnera la seguridad de las computadoras y su privacidad, pues trabaja a nivel de kernel , es decir, en el núcleo del sistema operativo.

Cuando Valorant se inicia, el software antitrampas de Riot Games llamado Vanguard aparenta cargarse, pero uno de sus controladores lo hace al momento de iniciarse Windows. Conoce todos los detalles en este enlace .

PUEDES VER Fortnite: así luce ‘La Flame’, la alocada skin de Travis Scott en el Battle Royale Fortnite: así luce ‘La Flame’, la alocada skin de Travis Scott en el Battle Royale Más detalles del evento Astronomical van saliendo a la luz. Usuarios de Fortnite logran descubrir el aspecto de la skin de Travis Scott , que según la filtración se llamará ‘La Flame’ y es una de las mejores que ha llegado al Battle Royale. Observa qué aspecto tiene.

Para celebrar por todo lo alto la gira musical de Travis Scott en Fortnite , Epic Games ha construido una inmensa tarima en la isla del Battle Royale, que reunirá a miles de usuarios para presenciar el evento Astronomical , que también trae contenido cosmético al videojuego, como la skin del rapero.

Un grupo de usuarios analizó la actualización 12.41 de Fortnite , en la que se encontró información muy importante respecto al evento Astronomical , como desafíos temáticos que tienen como recompensa objetos cosméticos. Conoce más detalles aquí .

PUEDES VER Tinder: parejas se citan en cuarentena gracias a videojuego social Parejas de Tinder se citan en Animal Crossing al no poder salir por cuarentena El videojuego Animal Crossing de Nintendo ha sido adoptado como la alternativa perfecta para que miles de usuarios de Tinder lleven a cabo sus citas , ahora más difíciles debido a la cuarentena por el coronavirus.

Ya que el necesario aislamiento social hace que casi toda actividad sea más complicada o hasta imposible para millones de personas, esta situación demuestra que la creatividad florece con los obstáculos y, en Tinder , parecen haberle dado un uso sin precedentes al juego de Nintendo .

Animal Crossing: New Horizons , un reciente pero ya aclamado videojuego de simulación social para Nintendo Switch , funciona como una plataforma perfecta para cualquier actividad. Conoce todas las insólitas historias en este enlace .

Me and a guy I match with on Tinder went on an Animal Crossing date <33 pic.twitter.com/s8hDoYXqHd

Me and a guy I match with on Tinder went on an Animal Crossing date <33 pic.twitter.com/s8hDoYXqHd

— Heaven Leigh (@starheavenly) April 8, 2020

