Fortes explosões são vistas em base militar russa na Crimeia Província da Ucrânia foi anexada pela Rússia em 2014 e haviam permanecido 'intocada' desde o início da guerra no país. Testemunhas relatam grande nuvem de fumaça negra vinda da base. Por g1

09/08/2022 10h05 Atualizado 09/08/2022

Forte explosão atinge base aérea militar da Rússia na Crimeia

Uma série de fortes explosões foram vistas nesta terça-feira (9) por moradores da Crimeia , província ucraniana anexada pela Rússia em 2014.

Segundo testemunhas ouvidas pela agência de notícias Reuters, foram ao menos 12 explosões com intensidades variadas durante um minuto. Uma forte nuvem de fumaça negra também foi vista vindo da direção da base aérea militar russa de Novofedorivka.

Pelas redes sociais, moradores locais compartilham fotos e vídeos da nuvem de fumaça na região.

1 de 1 Uma das cerca de 12 explosões na direção da base aérea militar russa na Crimeia registrada por moradores, em 9 de agosto de 2022. — Foto: via Reuters Uma das cerca de 12 explosões na direção da base aérea militar russa na Crimeia registrada por moradores, em 9 de agosto de 2022. — Foto: via Reuters

O governador russo na Crimeia, Sergei Aksyonov, confirmou as explosões mas afirmou por Telegram que estava a caminho da área para saber as circunstâncias do episódio.

Os governos da Rússia e da Ucrânia ainda não se pronunciaram sobre as explosões.

