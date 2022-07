Foro web | Nacional: Luis Suárez llega el domingo, habrá caravana y un gran evento en el GPC

Entornointeligente.com /

Pacha_Mama | Suárez sí, caravana de autos no!!! ¿Sabían que con todo el dióxido de carbono que se emite en una caravana se podrían hacer CUATRO BLOCKS DE PAPEL CARBÓNICO???? #Apedalear #DanielMartinez2024

Manya_666 | Un gran abrazo al eterno rival en este momento de alegría. Jugadas como esta son las que nos recuerdan que, en definitiva, a todos nos une la misma pasión por el deporte más bello del mundo. Que esta etapa sea la mejor preparación posible para Lucho y los suyos camino al Mundial, donde ahí sí, vamos a volver a estar alentando todos juntos a la Celeste, bien unidos, como debe ser. Vayan los mejores deseos de mi parte y de toda la barra PEÑAROL ES QUEMAR del Módulo 3.

Camila | Ahora, con la llegada del Pistolero y como hincha de la Celeste desde 2010, se me plantea el dilema de cómo seguir apoyando a todos los chicos de la Selección sin dejar de odiar al fútbol local o al fútbol en general. Pensé en ir a verlo, pero juega en canchas que no conozco y hasta dicen que ahí insultan a los jueces. No sé… ¿Se puede pagar con Tickantel?

Becario890 | En la radio hoy vamos a conversar con el jardinero del cantero central de Av. de las Américas por donde va a pasar la caravana que trae a #SuarezANacional para saber si se estará haciendo un corte especial del gramado. También dialogaremos con el intendente Yamandú Orsai para ver si repondrán los bustos de héroes que se robaron. El Diputado Schipani adelantó que está en contra de que se incluya a Fidel Castro o a Obama.

Caro | Me dicen que toca Drexler en el espectáculo, ¿puede ser? También me dicen que ya tocó para Peñarol, pero me parece que no es impedimento, ¿no?

Camila | @Caro Siii, se re puede, lo de Peñarol habrá sido en un partido de fútbol o algo así, esto va por otro lado, es Suárez!!

F_Ponche_de_Limón | Es como dije en una columna de Semanario Busquegnolio: este gesto de Suárez nos muestra que otro Uruguay es posible, un Uruguay para todos, en el que sea realidad lo que pidió el presidente Lacalle Pou de cuidar a Suárez, quizá con un reglamento en el que no se lo pueda marcar. Elevar la vara, que de eso se trata. Lo ha dicho Hannah Arendt de otro modo, pero en este caso mutatis mutandis: más gestos como el de Luis con mi querido Nacional, el equipo tradicional y criollo, y menos populismo y personas negras, pero no de piel sino de mentalidad.

Hay_orden_de_no_marcar | @F_Ponche_de_Limón pero claro, es un tema institucional, como dijo el presidente Lacalle, que también se llama Luis. Tenemos que cuidarlo entre todos, porque está en un momento delicado de su carrera. Y a Suárez también hay que cuidarlo.

