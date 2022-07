Foro web | Denuncian que Uruguay cayó del puesto 20 al 38 en el Índice del Futuro Verde del MIT

Entornointeligente.com /

Realista | Por fin alguien se dio cuenta de que apostar a las energías verdes es completamente irracional. La energía atómica es mucho más segura y mucho menos contaminante. Esto es un hecho objetivo, comprobado científicamente. La opción más racional e inteligente es construir una central nuclear. Además, eso nos acercaría más al objetivo de fabricar misiles nucleares para destruir Bolivia.

Tano Valiente | Yo creo que alcanza con jugar con esos numeritos para hacer temblar al gobierno. Se me ocurre: «20 -> 38. Más que un quinto de fiebre tiene el nene». Hay que laburarlo un poco, meterle colores, y después yo le doy gas en Twitter. Mínimo le volteamos a un ministro. Saben donde encontrarme ( [email protected] )

Artiguista 1973 | A ver, vamos a pensar un poco. «Futuro verde» puede ser muchas cosas distintas. Por ejemplo, si se refiere al flagelo de la marihuana, obviamente es algo que hay que combatir casa por casa. Pero si estamos hablando de un verde oscuro, un verde oliva, un verde toldo de jeep… ahí puede ser positivo. Hay que saber distinguir matices dentro del verde camuflado.

#Radi_al_MIT | #Radi_al_MIT #Radi_al_MIT #Radi_al_MIT

Carlos Vengo del Futuro | El futuro verde son las greencoins, la criptomoneda basada en un algoritmo entre el dólar blue y el yellow dólar chino, que nunca baja de precio porque no lo afecta ninguna estafa piramidal ni la guerra ni el cambio climático ni el cambio Nelson. Es blockchain puro, no hay intervención humana. Si les interesa, ya saben, dejé mis datos en recepción.

Periodista_Academia_Gol | A ver si se me entiende, y lo digo con el máximo respeto: esto es el Índice del Futuro Verde del MIT. ¡Uruguay no puede estar en el puesto 38! Acá, si no estás en los 10 de arriba, alguien tiene que dar un paso al costado. Me dirán «es fácil pedir renuncias cuando no se dan las cosas», me dirán «hay otros países que prepararon su transición ecológica durante la semana», y todo eso es verdad. Pero esto es Uruguay. ¿Para qué nos preparamos para ser subdesarrollados todo este tiempo, si ahora vamos a contaminar igual? Seas malo.

Serrana_For_Future | Claro, ahora como lo dice el MIT sí es noticia. Hace diez años que venimos denunciando que en Villa Serrana ya no vienen los ovnis por culpa de los coliformes y ni una línea salió publicada. Ni en Extramuros nos dieron bolilla.

La oreja de Seregni | jajajaja… y ahora qué van a decir los rosaditos?? Nos acusaron de manipular los datos del IPC y resulta que ahora andan toqueteando este índice MIT. Sean respetuosos de los indicadores, son un valor-país.

Albérico J. Salaberry Herrera | ¿Ahora el campo es responsable de la contaminación? El otro día lo decía muy bien un editorial de El País. Nuestro paisito era grande cuando no nos creíamos el verso de la industrialización, la escuela pública, la ley de 8 horas y el voto de la mujer. Ahí perdimos la ventaja comparativa. Está todo en Adam Smith. Lean.

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com