Foro web | ANEP pidió a Interior que desaloje centros de Formación Docente ocupados por estudiantes

Entornointeligente.com /

Camilo_IPA | Quiero dejar meridianamente establecido que esta no es una lucha de todos, sino de algunos elitistas. ¿Por qué no se avisó a los compañeros que justo en ese momento no estábamos cursando ninguna materia? Yo me quedé del lado de afuera y un idiota que pasó me gritó «¡Tirá, la concha de tu madre!», porque estaba al lado de los policías. #OcupacionSiExclusionNo

Itati_Magisterio | Camilo_IPA, sos un tarado… te crees que no te vimos venir? Cerramos la puerta en acuerdo con la dirección porque no te fuman ni los funcionarios, hablando del Villa Española o cantando canciones de Spinetta.

Carlos_Vengo_Del_Futuro | Eso en el futuro no va a pasar porque todas las clases van a ser por Zoom. No se va a poder ocupar nada. Y la gente va a comprar todo con Chucoins, una criptomoneda mucho más segura que las tarjetas y la plata. Tengo algunas con descuento todavía. Escríbanme al Instagram @keops4321.

Artigas_1973 | Un acierto recurrir a la fuerza para resolver este asunto pero un error llamar a la Policía, que no está preparada para el combate cuerpo a cuerpo con la subversión. Tarde o temprano va a haber que convocar al Ejército, que ha estado presente en todas las desgracias que ocurrieron en este país.

Liberal | Estas ocupaciones violan varios derechos garantizados en la Constitución, entre ellos el de libre circulación, el de acceso a la educación y el de libertad de expresión, este último garantizado por la Primera Enmienda. Me dirán que es la Constitución de Estados Unidos. Obviamente que lo es. ¿Por qué deberíamos seguir usando la Constitución uruguaya habiendo una mucho mejor y que está disponible gratis en internet? Hay que ser pragmático.

Yama_Orsai | Está bien bueno que los estudiantes comuniquen sus posiciones políticas al gobierno de turno. Creo que se podría haber elegido otro momento, porque fue justo cuando se supo que la Justicia absolvió a la compañera Kechistás de los cargos sobre su gestión en Turismo. Es bien importante que el Turismo siga siendo una política de Estado, además.

Humberto de Curdas | Vapaí chijilines… llevo fernet de ese que doman usdedes y aguandamos sta je yegue ganal 10 y los putiamos

Pinturas Tomocolor | A ver si hacen unas buenas grafiteadas en la pared del IPA y Magisterio, eh? Si es posible con spray negro de ese que llevan varias manos de pinturas para tapar y que ya tenemos preparadas. No se caguen.

Comité de Base La Redota | ¿Ahora entienden por qué el compañero Tabaré reprimió en 2015? Estaba preparando a los botijas para estos tiempos oscuros. Los grandes líderes están varios años adelantados.

ChutaBija Yoga | Soy Alisha, la profesora de yoga kundalini de la vuelta del Zorrilla… Chiquilines, no respondan con violencia!!! Todo lo que va, vuelve, como el 149. No acumulen kharma, hablen con la Policía… Hoy les llevo caléndulas para que les pongan en el cañón de sus fusiles.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com