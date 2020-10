  Foro Penal: Régimen de Maduro mantiene 359 presos políticos en Venezuela

Entornointeligente.com /

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dio a conocer este martes la actualización de la cifra de presos políticos que mantiene la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo a los registros de la organización, la cifra de presos políticos en el país ascendió a 359.

Entre los secuestrados por razones políticas, se encuentran 335 hombres, 24 mujeres, de los cuales 232 son civiles y 127 militares.

Además, indicó la presencia de 357 adultos y dos menores de edad privados de libertad.

Romero resaltó que en la actualidad más de 9000 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, bajo medidas cautelares.

Por último, el presidente de la ONG subrayó que la actualización del informe fue enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU , Michelle Bachelet, para su verificación y certificación.

