Foro Penal rechaza condena de inocentes en «caso magnicidio»

Entornointeligente.com /

Stefanía Migliorini, abogada del Foro Penal que encabezó la defensa de tres de los condenados este jueves en el llamado «Caso Magnicidio», reiteró que se trató de un proceso lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso.

«Nosotros como Foro Penal teníamos la representación de Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona y José Eloy Rivas», explicó al informar que estas tres personas fueron sentenciadas a 30 años de prisión por los delitos de Homicidio Intencional calificado en grado de frustración contra el Presidente de la República, Homicidio Intencional Calificado en grado de frustración por motivos fútiles e innobles, Asociación para Delinquir, Terrorismo, Traición a la Patria, Lanzamiento de artefactos explosivos, y Daños a la propiedad.

La defensa rechazó que resultaran condenados siendo inocentes de los delitos que se les acusa, «a pesar de todo el trabajo que hizo esta defensa demostrando la inocencia de ellos (…) porque en el expediente no hay nada, no hay indicio no hay elementos incriminatorios donde se demuestre la participación de estos representados del Foro Penal en tales hechos».

El denominado «caso magnicidio» ocurrió hace exactamente 4 años cuando la administración de Nicolás Maduro celebraba los 81 años de la Guardia Nacional, y en medio de un discurso explotó un dron. La abogada recordó que fueron privadas de libertad muchas personas, sin embargo, 17 de ellos fueron los presuntos responsables del caso.

La abogada relató que en el caso de José Eloy Rivas la defensa le promovió a la Fiscalía las pruebas que lo exculpan, y aún así fue condenado por el delito de financiamiento al terrorismo a 20 años.

#4Ago | Stefania Migliorini @stefmiglio Coordinadora del equipo jurídico de @ForoPenal presentó un resumen del caso por el que fueron sentenciados este jueves el opositor Juan Requesens y otras 16 personas. pic.twitter.com/LAIZGITAES

— 800 Noticias (@800Noticias_) August 4, 2022

#4Ago | @stefmiglio informó que la madrugada de este 4 de agosto también fue dictada orden de captura y extradición contra el dirigente opositor Julio Borges. pic.twitter.com/pUOKe6dw1W

— 800 Noticias (@800Noticias_) August 4, 2022

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com