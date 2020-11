Foro Penal contabiliza 365 presos políticos en Venezuela

La ONG, Foro Penal, publicó el nuevo balance de la cifra de los presos políticos que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el nuevo informe de la ONG existen 365 presos de conciencia en Venezuela sometidos en los calabozos del régimen.

Entre los secuestrados por razones políticas, se encuentran 341 hombres , 24 mujeres, de los cuales 237 son civiles y 128 militares, 363 adultos y 2 adolescentes.

Political Prisoners in #Venezuela as of November 23th, 2020.

Report by @ForoPenal

There is a Total of 365 #PoliticalPrisoners

This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified. #infographic pic.twitter.com/cjWkRKqyyB

— Foro Penal (ENG) (@ForoPenalENG) November 24, 2020

