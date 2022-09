Entornointeligente.com /

Foro de amistad no gubernamental China-Asia Central se realiza en Xi'an

XI'AN, 27 sep (Xinhua) — El foro de amistad no gubernamental China-Asia Central se llevó a cabo hoy martes en Xi'an, capital de la provincia noroccidental china de Shaanxi.

El foro, realizado tanto en en línea como de forma presencial, contó con la participación de más de 200 personas de diversos ámbitos de China y de países de Asia Central.

Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), dijo en el foro que la cooperación amistosa entre China y Asia Central a lo largo de los últimos 30 años ha mostrado que las relaciones entre personas son una base importante para el desarrollo de las relaciones entre Estados.

Deben hacerse esfuerzos para fortalecer la amistad entre personas y construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido China-Asia Central más estrecha, añadió Cao.

El foro fue organizado en conjunto por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y el Gobierno popular provincial de Shaanxi. Fin



