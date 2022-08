Fórmula 1: ¿Mick Schumacher a Red Bull para 2023?

Entornointeligente.com /

Tras perder Mick Schumacher la aparente ventaja que habría tenido con Haas cuando Fernando Alonso de Alpine anunció su cambio a Aston Martin como sustituto de Sebastian Vettel para la temporada 2023 de Fórmula 1, se ha revelado que Haas ha suspendido las conversaciones de contrato con el alemán de 23 años.

Schumacher solo tiene contrato con la escudería americana hasta el final de la temporada 2022, y se ha especulado con la posibilidad de que busquen reemplazarlo.

Recientemente anotó sus primeros puntos en Silverstone y lo respaldó con un sexto lugar en Austria, el mejor de su carrera, pero durante gran parte de la temporada, ha sido superado por su compañero de equipo Kevin Magnussen, que solo regresó a Haas por primera vez desde 2020 días antes de que comenzara la temporada 2022.

Otros informes sugieren que el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, ya no cree en el potencial de Schumacher, y como se cree que Ferrari tiene algo que decir sobre quién se considera para el segundo asiento de Haas, tal vez la actual suspensión en las conversaciones del contrato conduzca a la salida del hijo de la leyenda de Ferrari, Michael Schumacher.

En ese caso, parece haber un posible lugar de aterrizaje perfecto.

Dada la reciente evolución de Binotto, es totalmente posible que una salida de Schumacher de Haas conduzca a una salida de Schumacher de Ferrari por completo.

¿Podría eso llevarle a unirse al programa de desarrollo de Red Bull?

Este movimiento podría mantener a Schumacher en la Fórmula 1 con el equipo hermano de Red Bull, AlphaTauri, ya que todavía tienen que confirmar si Yuki Tsunoda volverá para lo que sería una tercera temporada con el equipo en 2023.

También existe la creencia de que Pierre Gasly no está exactamente cerrado para 2023, a pesar de que el equipo lo tiene bajo contrato hasta el próximo año. Todos sabemos lo que significa «bajo contrato». Después de la temporada tonta de este año, y no sólo en la Fórmula 1, sería tonto no ponerlo a la altura de las promesas de un político de carrera que se presenta a otro mandato en un cargo público.

Después de todo, tanto McLaren como Daniel Ricciardo se comprometieron a seguir juntos para 2023, y sin embargo aquí estamos, con el piloto reserva de Alpine Oscar Piastri desmintiendo el comunicado de prensa de Alpine de que va a conducir para el equipo el próximo año y en su lugar se informa que se dirige al asiento de Ricciardo.

Con un asiento de Red Bull fuera de la mesa durante al menos otros años desde que Sergio Pérez extendió recientemente su contrato hasta 2024 (y, por supuesto, desde que el actual campeón del mundo Max Verstappen extendió recientemente su contrato hasta 2028), Gasly aparentemente sigue deseando competir en un coche más rápido, y el asiento de Alpine se ha mencionado como una posibilidad.

Sin embargo, independientemente de si Gasly está realmente cerrado por un año más, AlphaTauri debe ser considerado absolutamente entre los principales lugares de aterrizaje, si no el principal, para Schumacher en 2023.

Un acuerdo de dos años allí daría a Red Bull la oportunidad de evaluar si está o no preparado para un ascenso al equipo principal.

También es interesante señalar que Vettel ha servido durante mucho tiempo como mentor del joven Schumacher, al igual que Michael sirvió de mentor para Vettel.

Vettel incluso apoyó a Schumacher para que ocupara su asiento en Aston Martin antes de que ficharan a Alonso. ¿Está previsto un traslado a la organización Red Bull, con la que Vettel ganó cuatro campeonatos mundiales consecutivos para abrir la década de 2010?

Red Bull no tiene actualmente ningún piloto junior preparado para la F1 en su programa de desarrollo, pero la incorporación de Schumacher podría cambiar eso.

Aunque le ha costado ponerse al día, su historial de florecimiento en el segundo año (campeón de Europa de Fórmula 3 en 2018 y campeón de Fórmula 2 en 2020 después de terminar en el puesto 12 en la misma serie una temporada antes) sugiere que podría valer la pena la inversión de un contrato de dos años.

No olvidemos tampoco las actuales especulaciones de que Porsche podría unirse a Red Bull en la Fórmula 1 en 2026. Aunque el plan a largo plazo del equipo austriaco sigue girando, sin duda y con razón, en torno a Verstappen, ¿podría interesar al fabricante alemán la incorporación de un joven alemán? Sería difícil decir que no a eso.

