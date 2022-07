Formación sin abandono: por una educación superior saludable

Entornointeligente.com /

Soy l a mamá de José Miguel, estudiante de Medicina que se suicidó en mayo del año pasado. Era un joven feliz, talentoso, con experiencias positivas, con una familia apoyadora que le amaba y le brindó las mejores oportunidades para que creciera y se desarrollara sanamente. Pero su paso por esta carrera transformó su vida, descubrió la ansiedad y terminó en un suicidio. Nos contaba el difícil clima de estudios que jamás imaginamos lo que significaría.

Posteriormente, se suicidó otra estudiante de Medicina de 5° año en otra institución, y hace un par de meses un estudiante de Pedagogía (ambas carreras han sido obligatoriamente «acreditadas» por ley).

Los padres entregamos a nuestros hijos a una «Educación Superior Acreditada de Calidad», pero dista mucho de la serlo, muchos jóvenes sufren de una salud mental deteriorada a causa de la formación y nadie obliga a las instituciones a hacerse cargo, entonces se normaliza que un estudiante deba dejar sus actividades personales y solo dedicarse a estudiar sin descanso, dependiendo de la calidad de universidad y tipo de profesor que le tocó. La autonomía del sistema de Educación Superior permite que las universidades, según la capacidad, brinden o no apoyo, los académicos no son pedagogos sino profesionales expertos en su cátedra; «la acreditación no regula», no garantiza ni protege a los estudiantes en estos ámbitos, pero sí ayuda a conseguir financiamiento del Estado.

Según informes de Minsal, los índices de suicidio juvenil pasaron a un primer lugar en el 2019, antes de la pandemia, y todo queda en estadísticas. Las Ues hacen talleres, charlas, es decir, le endosan al estudiante el autocuidado, o desarrollan detección de riesgos, estudios importantes, pero no se esmeran por brindar una formación equitativa centrada en la formación integral, no se actualizan mallas, ni apoyan a quienes repiten; también hay mucha deserción. En el fondo, prima el financiamiento por sobre la calidad, teniendo en cuenta el desbordado crecimiento de carreras y cantidad de estudiantes para las universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Dentro de mi doloroso y abrupto duelo, me he dedicado entender y a investigar; a conversar con sus jóvenes compañeros, con expertos de la salud y educación; Colmed, CNED, CNA. He logrado apoyos en la Cámara de Diputados, y últimamente el apoyo del ministro de Educación y sus asesores.

Estoy trabajando en visualizar la problemática de salud mental de los estudiantes como consecuencia de inequidades y falta de regulación para proteger la calidad humana de los jóvenes en virtud de la «autonomía de la educación», y buscar leyes transversales para la educación superior que protejan y se hagan cargo del estudiante. Un estudiante con problemas de salud mental queda estigmatizado y vulnerable, y eso trae consecuencias permanentes que hasta pueden ser irreversibles.

De más decir que los ambientes de la salud están tremendamente tóxicos: suicidios, acosos, y reciente cuasihomicidio, y abunda la información y estudios sobre el deterioro de salud mental y los estudiantes no están exentos.

En Instagram está, de alguna forma, parte de la historia de José Miguel, y lo que estoy visibilizando: @josémiguelxsaludmentaljuvenil. La formación profesional debe centrarse en sus estudiantes en forma integral, privilegiando el bienestar, erradicando la estigmatización y la sobrecarga académica innecesaria que no contribuye a ser mejores.

«Los adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental sobrellevan una doble exclusión: su juventud y su salud mental que los hacen más vulnerables» (Revista N°30 INJUV).

