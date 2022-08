Forma que murió Pecci «es propia de alguien que traicionó», según Giuzzio

Entornointeligente.com /

El ex fiscal Arnaldo Giuzzio declaró en la mañana de este martes ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y en un momento dado hizo un comentario sobre el asesinato de Marcelo Pecci .

Estaba hablando sobre el Primer Comando Capital ( PCC ) cuando dijo que esta facción criminal estaría vinculada al crimen del agente del Ministerio Público en Colombia y al atentado del subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, jefe del Comando Tripartito, en Juan León Mallorquín, Alto Paraná.

«La lógica te dice que estos criminales no atentan contra los funcionarios, por lo general, salvo que se sientan traicionados. Pero yo no concibo así. Como le conocía a Marcelo y como le conozco al comisario del Comando Tripartito, no son personas que hayan traicionado a esa organización, porque eso implica que hayan recibido alguna suma», vertió.

Posteriormente, argumentó que su teoría es que «alguien recibió dinero a nombre de ellos y puso sobre sus cabezas las canastas».

«Y traigo esto a colación, porque es el PCC que surge nuevamente en esto (ruta del tráfico de cigarrillos). Estoy cada vez más convencido de que alguien recibió dinero y como Pecci y el comisario no recibieron nada, siguieron haciendo su trabajo, y no se cumplió con lo prometido», agregó.

El ex titular del Ministerio del Interior y anteriormente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dijo a Monumental 1080 AM luego que dicha conjetura es producto de su conocimiento acerca de las organizaciones criminales y también de la víctima, en este caso.

«La forma en que murió es propia de alguien que le traicionó a este grupo (PCC) y esos códigos existen, cuando estás investigando estas cuestiones», mencionó a la radio.

Giuzzio dio detalles esta jornada a la CBI sobre la denuncia presentada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con relación al supuesto esquema de lavado de dinero dirigido por el ex presidente Horacio Cartes.

