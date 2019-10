Forever 21 cierra sus tiendas por bancarrota

Entornointeligente.com /

La compañía estadounidense, Forever 21 , ha iniciado el cierre permanente de sus tiendas en países como México y Canadá . Esto debido al proceso de bancarrota que obligará a la marca de moda a terminar con las operaciones en unidades en Estados Unidos, Asia y Europa.

Como se recuerda, en septiembre, la empresa de moda se declaró oficialmente en quiebra, por lo cual cerrará alrededor de 350 tiendas, la mayoría de ellas en el mercado estadounidense, mientras retira su negocio en 40 países, de acuerdo con información citada por el diario The Washington Post.

“Este fue un paso importante y necesario para asegurar el futuro de nuestra compañía, que nos permitirá reorganizar nuestro negocio y reposicionar Forever 21”, indicó Linda Chang, vicepresidenta ejecutiva de la empresa.

En Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México , la tienda insignia de seis pisos que Forever 21 abrió en 2014 luce cerrada. Una compradora se acerca y pregunta el motivo de las cortinas abajo y los anaqueles vacíos que se alcanzan a ver en las ranuras de las puertas, a lo cual uno de los policías que resguarda la sucursal responde que es una remodelación.

Pero continúan abiertas las tiendas de Vía Vallejo, Parque Tezontle, Oasis Coyoacán, Torre Manacar y Paseo Acoxpa, de acuerdo con información citada por El Financiero. En su momento, la empresa señaló que en México y Latinoamérica continuará con sus operaciones, a pesar del retiro de su negocio en otros países.

Canadá

Mientras tanto, en uno de los centros comerciales a las afueras de Vancouver, en Canadá , otra tienda luce letreros que dicen “Cierre de tienda” y “Todo debe irse”, con compradores, en su mayoría mujeres, que aprovechan las ofertas y liquidaciones finales antes de que la sucursal cierre a finales de noviembre, aproximadamente.

Manuel Ostos, socio líder de la Industria de Retail en Consultoría Deloitte México, comentó que hay algunas marcas que suelen desaparecer debido a que no se logran adaptar a las tendencias de compra de cada mercado.

"En Estados Unidos realmente la gente está migrando hacia canales electrónicos muy rápido y algunos retailers no han sabido cómo mantenerse relevantes en formatos más tradicionales de las tiendas", ejemplificó el experto.

De igual manera, señaló que están desapareciendo aquellas firmas que no han entendido bien al mercado y al consumidor y se han vuelto irrelevantes en sus formatos físicos, al menos en mercados como el estadounidense. “Probablemente no seleccionaron bien las ubicaciones, no se adaptaron a ciertas tecnologías o no supieron ofrecer los productos que buscaba el consumidor”, opinó.

