Ford lanza en Venezuela la nueva Ranger Diesel 4 x 4

Entornointeligente.com /

Continuando con el compromiso de traer a Venezuela lo mejor del portafolio de Ford en el mundo, Ford Motor de Venezuela presenta la nueva Ranger Diesel 4×4,

la pickup más moderna, sofisticada y aerodinámica de su segmento.

La nueva Ranger Diesel está equipada con un motor Puma 3.2L con 5 cilindros en línea que genera increíbles 197 caballos de fuerza y 347 libras de torque, capaces de superar cualquier obstáculo en el camino y de ofrecer una experiencia de conducción off-road llena de adrenalina. Este motor utiliza inyección directa con un conducto común para llevar el combustible directamente desde el tanque hasta los inyectores del motor. Además, incorpora un Turbo Eléctrico de Geometría Variable que alcanza mayor torque a bajas revoluciones y, al mismo tiempo, permite ahorrar combustible con un tanque de 80 litros.

El tren motriz de la nueva Ranger Diesel 4×4 está equipado con una transmisión automática de 6 velocidades. Esta caja ofrece mayor facilidad al maniobrar y mejora la capacidad de remolque. Está calibrada para realizar cambios de marchas suaves, precisos y rápidos, resultando casi imperceptibles al conductor.

La Nueva Ranger Diesel utiliza una tracción 4×4 robusta y bien probada para acoplar y trabar los ejes delanteros y traseros al seleccionar la conexión 4×4. El conductor puede cambiar de modo 4×2 a 4×4

high en cualquier momento sin necesidad de detener el vehículo, por medio del comando electrónico ubicado en la consola central. También ofrece un modo 4×4 low que genera mayor torque a baja velocidad y con una respuesta del acelerador a modo off-road, que provee una sensación de manejo más todo terreno.

«La nueva Ranger Diesel llega más imponente que nunca y ofrece toda la potencia necesaria para enfrentar los caminos más desafiantes. Se adapta a tus necesidades y es tu mejor aliada, pues te acompaña en tus viajes, en el trabajo, en los deportes y en los terrenos más complejos. Estamos seguros de que una vez más sorprenderemos a nuestros clientes con el confort, la tecnología, seguridad y eficiencia de la nueva Ranger Diesel 4×4, lista para vivir las mejores experiencias dentro y fuera de la ciudad», señala Patricia Fuentes Gimón, Gerente de Mercadeo, Relaciones Públicas y RSE de Ford Motor de Venezuela.

Para lograr el mejor desempeño en los caminos más desafiantes, la Ranger Diesel también está equipada con bloqueo de diferencial trasero, que se activa presionando un botón en la consola central. También ofrece la mejor capacidad de vadeo de su segmento, pudiendo sumergirse hasta 800 milímetros de profundidad, gracias a que el alternador, las rejillas de ventilación de la transmisión y los diferenciales están ubicados de forma elevada y protegidos contra el agua que pudiera pasar por encima del capó.

El potencial todoterreno de la nueva Ranger Diesel 4×4 se reafirma aún más gracias sus ángulos. En la parte delantera cuenta con un generoso ángulo de entrada de 28 grados, para afrontar rampas pronunciadas sin que la carrocería toque el suelo. En la parte central su ángulo ventral de 24 grados le permite atravesar terrenos con relieve sin ninguna dificultad. Y en la parte trasera cuenta con un ángulo de salida de 26 grados, lo que muestra su capacidad de pasar por pendientes y volver a espacios planos sin que la parte trasera tenga contacto con el suelo. Además, ofrece una altura al suelo de 232 milímetros.

Tecnología rápida e intuitiva

Al igual que el diseño exterior, el desempeño y el look interior de la Ranger Diesel es inigualable. No podemos dejar a un lado todas las características tecnológicas que ofrece esta imponente pick up, como lo son el aire acondicionado electrónico de doble zona, que brinda una experiencia personalizada tanto al conductor como al pasajero; y sus 6 cornetas que ofrecen una experiencia auditiva extraordinaria.

Su tablero de instrumentos está equipado con dos pantallas a color de 4.2 pulgadas con funciones con acceso desde el volante. En la pantalla de la izquierda se obtiene información de desempeño del motor, autonomía del combustible, tiempo de viaje, entre otros, y en la pantalla de la derecha se pueden configurar opciones de entretenimiento, como radio y teléfono.

La nueva Ranger Diesel está equipada con SYNC® 3, un sistema multimedia innovador y exclusivo de Ford, desarrollado para permitir una interacción intuitiva con el vehículo. Este sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En la pantalla táctil de 8 pulgadas se encuentran todos los controles para administrar las funciones de audio, temperatura, teléfono, navegador satelital GPS, aplicaciones y ajustes.

Referencia en términos de seguridad

La Ranger Diesel es referencia en términos de seguridad. Ofrece diversas características que hacen más tranquila y segura la experiencia de manejo del conductor, entre las cuales se encuentran 7 bolsas de aire que se activarán ante cualquier situación de impacto.

Además, cuenta con la cámara trasera con sensores de reversa, que ofrece mucha más seguridad y tranquilidad al conductor al maniobrar en marcha atrás.

Adicionalmente, el control de carga adaptativo detecta la cantidad de carga y su distribución en cada eje para ajustar los parámetros del control de estabilidad electrónico, modificando las propiedades dinámicas del vehículo, como el comportamiento en curva y la respuesta a aceleraciones y frenados.

El sistema de Control Electrónico Antivuelco de la Ranger Diesel identifica posibles riesgos como vuelcos a través de los sensores de control de estabilidad y actúa en los frenos para reducir la potencia del motor y garantizar la seguridad de los pasajeros.

También ofrece el Control de Tracción que previene el deslizamiento de las ruedas en situaciones extremas y evita que una rueda sin adherencia gire, transfiriendo el 100% del torque a las ruedas que sí tienen tracción.

Por último, al activar el comando sobre la consola central, el Control Electrónico de Descenso de la Ranger Diesel 4×4 asiste electrónicamente al conductor para mantener el control sin derrapar al descender por pendientes empinadas de baja adherencia.

Para mayor información acerca de Ford Motor de Venezuela, visite www.ford.com.ve

LINK ORIGINAL: Opinion y Noticias

Entornointeligente.com