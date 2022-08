Forças militares ucranianas em alerta por visita de Guterres e Erdogan

Entornointeligente.com /

As autoridades ucranianas estão em alerta por causa de possíveis ataques russos durante a visita do secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta quinta-feira o porta-voz dos serviços de informação militar, Andriy Yusov.

Relacionados guerra na ucrânia. Guterres chega a Lviv para reunião trilateral com Zelensky e Erdogan

internacional. Guterres, Zelensky e Erdogan reunidos em Lviv amanhã

O responsável declarou à televisão ucraniana que s erão tomadas todas as medidas necessárias para o encontro entre Guterres e os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que se realiza na cidade de Lviv.

Yusov invocou «provocações, bombardeamentos de artilharia e ataques aéreos» russos durante outras visitas de líderes à Ucrânia, bem como a anterior passagem de António Guterres por Kiev.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Afirmou que os serviços de informações militares se preparam para «diferentes cenários» que poderão ocorrer durante a visita de Erdogan e Guterres, saudando ambos por darem o que considera ser um sinal de apoio à Ucrânia e por não terem medo de ataques russos.

António Guterres chegou na quarta-feira a Lviv e deverá reunir-se com Zelensky e Erdogan no palácio de Potocki, no centro da cidade, depois de os dois chefes de Estado terem uma reunião bilateral no mesmo local.

Já hoje, durante a visita à Universidade de Lviv, Guterres destacou o papel da sociedade civil e da academia no desenvolvimento das democracias modernas.

At @lvivuniversity , @antonioguterres praises the role of academia in the development of modern democracies. Read full text https://t.co/TCGR4t5zo4 : @UN_Photo pic.twitter.com/SQQfjogD8J

– UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 18, 2022

O secretário-geral da ONU terá ainda à espera uma concentração em apoio dos prisioneiros de guerra ucranianos que se renderam às forças russas em Mariupol, no sul da Ucrânia.

Familiares desses presos de guerra vão pedir a Guterres e a Erdogan para que ajudem a garantir a sua segurança em cativeiro na Rússia ou em territórios controlados por Moscovo.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com