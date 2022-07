Entornointeligente.com /

'Foram crimes de responsabilidade em série', diz Miriam Leitão sobre falas de Bolsonaro sobre eleições Presidente Jair Bolsonaro usou Palácio da Alvorada e estrutura do governo para questionar o processo eleitoral e atacar o rival Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. Por Bom Dia Brasil

19/07/2022 09h48 Atualizado 19/07/2022

‘Foram crimes de responsabilidade em série’, diz Miriam Leitão sobre falas de Bolsonaro

Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro usou nesta segunda-feira (18) o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo a fim de organizar uma apresentação para embaixadores de vários países na qual repetiu suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas .

Miriam Leitão falou ao Bom Dia Brasil sobre as falas de Bolsonaro durante o evento.

«O presidente ontem mentiu muito. O TSE divulgou uma lista de vinte desmentidos. Por exemplo, ficando em um, ele falou que um hacker podia eliminar nome de candidato ou manipular resultado. É impossível isso, porque as urnas não estão ligadas em rede», explica Miriam.

A comentarista falou também sobre a ameaça do presidente de não realizar as eleições.

«Ele fez a seguinte afirmação: 'não podemos realizar as eleições sob o manto da desconfiança'. Desconfiança que ele planta com as suas mentiras, mas ao falar isso ele pratica um crime de responsabilidade, porque você não pode ameaçar as eleições. (…) Além disso, ele usou o tempo todo as Forças Armadas, colocando as Forças Armadas contra o poder civil. Isso também está prescrito na lei como crime de responsabilidade do presidente da República. (…) Foram crimes de responsabilidade em série», diz.

Veja o comentário completa no vídeo acima.

