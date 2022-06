Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Cassação de mandato Bolsonaro e Biden Baixo cachê de músicos Destruição em clínica Foragido, Allan dos Santos se reúne com apoiadores de Bolsonaro em Orlando, nos EUA Blogueiro fez transmissão ao vivo pelas redes sociais antes da chegada do presidente ao local. Por g1

11/06/2022 13h50 Atualizado 11/06/2022

1 de 1 Blogueiro Allan dos Santos se reúne com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Orlando, EUA, neste sábado — Foto: Reprodução Blogueiro Allan dos Santos se reúne com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Orlando, EUA, neste sábado — Foto: Reprodução

O blogueiro Allan dos Santos, considerado foragido pela polícia brasileira depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, esteve presente no passei de moto do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, neste sábado (11).

Ele fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais com apoiadores do presidente, antes da chegada de Bolsonaro ao local. Por pouco mais de seis minutos, tirou fotos e gravou vídeos com bolsonaristas, reunidos desde o começo da manhã.

Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos no STF , um que apura ameaças a ministros da Corte e disseminação de conteúdo falso na internet. O outro investiga o financiamento de atos antidemocráticos.

Em outubro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva e que o Ministério da Justiça iniciasse sua extradição. Ao se tornar alvo de operações, Allan dos Santos deixou o Brasil e teria entrado em julho nos Estados Unidos com visto de turista vencido desde fevereiro .

Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas , em Los Angeles, e para o seu primeiro encontro com o presidente americano, Joe Biden . Depois, foi a Orlando, onde vivem cerca de 180 mil brasileiros, para inaugurar, neste sábado, um vice-consulado brasileiro .

A data coincide com a realização do Primeiro Congresso Conservador Brasileiro da Flórida. Allan dos Santos é um dos palestrantes do evento, que também vai contar com a participação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) , que deverá falar de forma remota. Em 20 de abril, Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques antidemocráticos a ministros, ao tribunal e à democracia. Hoje, ele é monitorado por tornozeleira eletrônica.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com