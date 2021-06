Força Nacional vai reforçar buscas por Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás, diz secretário

Por Vitor Santana e Rafael Oliveira, G1 GO — Cocalzinho de Goiás

1 de 3 Policiais recebem orientações para as buscas por Lázaro Barbosa, em Goiás — Foto: Fábio Lima/O Popular Policiais recebem orientações para as buscas por Lázaro Barbosa, em Goiás — Foto: Fábio Lima/O Popular

A Força Nacional vai reforçar buscas por Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás , a partir desta quinta-feira (17), segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Rodney Miranda. Composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal a, força atua na preservação da ordem pública, segurança das pessoas e patrimônio, além de calamidades.

“Recebemos de ontem para hoje [17] duas informações e estamos delimitando a área. Duas pessoas avistaram ele e as informações são muito boas. A Polícia Federal está aqui desde ontem a noite. O ministro Anderson Torres me ligou oferecendo 20 policiais da Força Nacional, que estão chegando para ajudar”, explicou Rodney Miranda.

Em relação as estratégias de buscas adotadas até este momento, o secretário disse que nada vai mudar. “Estamos chegando cada dia mais perto e vamos persistir”, pontuou.

A polícia usa drones que detectam calor para tentar encontrar Lázaro, principalmente durante a noite. Cães, drones e helicópteros também ajudam na na busca. Trinta e quatro propriedades rurais em Goiás estão ocupadas pelas forças de segurança para evitar ação do homem.

Em um encontro, na terça-feira (15), entre Lázaro e policiais, houve confronto e dois militares foram atingidos de raspão. Eles foram levados conscientes para hospitais de Goiás. Um já recebeu alta.

Buscas

A força-tarefa com mais de 200 policiais iniciou buscas em nova área, pela manhã, a procura do suspeito, de 32 anos, que teria cometido uma chacina em Ceilândia, no DF. Lázaro foge da polícia há nove dias por dentro de rios e matas da região.

Três helicópteros sobrevoam a região em busca do suspeito, que está fugindo da polícia há nove dias. Equipes especializadas das polícias Civil e Militar também estão por terra a procura de Lázaro.

A área onde ocorre a operação está dentro do perímetro de 10km delimitada pela polícia. A região abrange Cocalzinho de Goiás e os distritos de Edilândia e Girassol.

Não é possível delimitar o quanto dessa área já foi vasculhada, segundo a polícia, pois as equipes se espalham por vários pontos e retornam a locais já patrulhados caso haja novas suspeitas do foragido.

2 de 3 Foto recente de Lázaro Barbosa enviada pela Polícia Civil — Foto: Reprodução TV Anhanguera Foto recente de Lázaro Barbosa enviada pela Polícia Civil — Foto: Reprodução TV Anhanguera

Mudança de base

O posto de comando foi transferido pela segunda vez. Na manhã desta quinta-feira, a transferência será para uma escola do distrito de Girassol. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP) explicou que a mudança é para ter uma melhor estrutura para as equipes que trabalham na operação.

O primeiro local de concentração foi em um posto de combustíveis às margens da BR-070, no distrito de Edilândia. Na quarta-feira, a base foi montada em um batalhão da PM em Girassol, a cerca de 20 km. Segundo a SSP, as alterações acontecem para melhorar a comunicação de telefone e internet entre as equipes.

Chacina no DF

Segundo a polícia, ele reapareceu e cometeu uma chacina contra uma família de Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de junho.

Ele é suspeito de assaltar a fazenda e matar a tiros e a facadas os integrantes da família Vidal:

Cláudio Vidal, de 48 anos – pai e empresário; Gustavo Vidal, de 21 anos – filho do casal; Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos – filho do casal; Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos – a mulher do empresário foi sequestrada e morta. O corpo foi achado no sábado (12), em uma mata próxima à casa da família.

3 de 3 Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, está desaparecida — Foto: TV Globo / Reprodução Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, está desaparecida — Foto: TV Globo / Reprodução

Linha do tempo:

Na sexta-feira (11) , ele roubou um veículo e fugiu para Cocalzinho de Goiás. Depois colocou fogo no carro; No sábado (12), invadiu uma fazenda, atirou em três pessoas e colocou fogo em uma casa. Nesta ocasião, fez um caseiro refém, usou e obrigou a vítima a usar drogas; No domingo (13) , o suspeitou furtou um carro para fugir da polícia, foi visto na BR-070 e acabou abandonando o veículo. A corporação acredita que ele tentava retornar ao DF; Na segunda-feira (14), ele foi filmado por câmeras de monitoramento e teria dormido em um galpão de uma chácara. Pediu comida aos moradores, mas fugiu; Na terça-feira (15) , uma moradora de uma fazenda filmou os policiais durante buscas em sua propriedade. Segundo as imagens, Lázaro passou por lá durante a fuga. Mais tarde, ele sequestrou uma família em outra chácara (foram liberados sem ferimentos) e atirou em dois policiais, que foram atingidos de raspão, eles foram levados para hospitais e estão conscientes. Na quarta-feira (16) , Lázaro Barbosa foi visto por um morador em uma área rural; Na quinta-feira (17) , a polícia retomou as buscas em matas da região e mudou a base de operação pela segunda vez.

