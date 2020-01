Força Espacial dos EUA usa logótipo de Star Trek? Internautas dizem que sim

Entornointeligente.com /

Os internautas dizem que o emblema recém criado para a Força Espacial dos EUA tem uma semelhança “estranha” com o logótipo de Star Trek, mas há outros que defendem que é baseado no Air Force One americano.

A controvérsia intergalática surgiu após os comentários surgidos nas redes sociais quando as tropas da Força Espacial apareceram a usar uniformes de camuflagem na floresta.

Subscrever Ao revelar as insígnias na sexta-feira, Trump twittou: “Após consulta com nossos grandes líderes militares, designers e outros, tenho o prazer de apresentar o novo logótipo da Força Espacial dos Estados Unidos, o sexto ramo de nossas magníficas forças armadas!”

Mas George Takei, estrela da série original de TV Star Trek, dos anos 1960, twittou ironicamente em resposta sobre a semelhança dos logótipos. Outro utilizador do Twitter brincou com a parecença dos símbolos frisando que a Força Espacial copiou os “trabalhos de casa” da icónica série.

