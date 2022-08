Entornointeligente.com /

Fora da lista de convidados, Carlos Bolsonaro vai à posse de Moraes e é criticado por integrantes do TSE Márcio Falcão

17/08/2022 12h46 Atualizado 17/08/2022

A presença do vereador Carlos Bolsonaro , filho do presidente Jair Bolsonaro , na posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chamou a atenção dos presentes e foi alvo de críticas reservadas de integrantes da Corte.

A TV Globo apurou que Carlos Bolsonaro não estava na lista dos cerca de dois mil convidados. O vereador acompanhou a comitiva presidencial. Ele chegou ao evento acompanhando o pai e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

No plenário, o vereador ficou sentado próximo ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT).

Nas várias vezes em que Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé, em razão do discurso contundente em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, Carlos Bolsonaro permaneceu sentado.

Ministros do TSE afirmaram reservadamente que causou desconforto a presença de Carlos Bolsonaro, alvo do inquérito das fake news, que apura ataques a ministros do Supremo e a disseminação de informações falsas.

O vereador comanda as redes sociais do pai, onde o presidente costuma criticar ministros do TSE e divulgar notícias falsas sobre urnas eletrônicas, defendidas de forma enfática pelo novo presidente do tribunal, Alexandre de Moraes.

