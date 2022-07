Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Estupro no parto PEC Kamikaze Superdívidas negociadas Prazo do CadÚnico Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas no interior de SP: o que se sabe e o que falta esclarecer Bianca Rodrigues Lopes Gonçalves é suspeita de agredir e torturar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sua clínica particular em Duartina (SP). Por g1 Bauru e Marília

14/07/2022 16h36 Atualizado 14/07/2022

Mães denunciam agressões e tortura contra crianças autistas em clínica de Duartina

Uma fonoaudióloga, identificada como Bianca Rodrigues Lopes Gonçalves, é suspeita de agredir e torturar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sua clínica particular em Duartina , no interior de SP.

De acordo com a polícia, denúncias de várias mães , ouvidas pelo g1 e não identificadas pela reportagem, apontam que supostamente a profissional teria ofendido as crianças.

Além disso, prints de conversas mostram que Bianca pode ter tentado forjar os atendimentos às crianças . Segundo os relatos, as conversas seriam de agosto de 2021 (veja abaixo) .

«Dá uma disfarçada, sabe, finge que eu tô atendendo» e «Eu não vou à tarde para a clínica amiga, inventei para a [nome] que tenho reunião» são algumas das frases que compõem as conversas apresentadas, segundo as mães.

1 de 5 Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica xingava pacientes em mensagens em Duartina — Foto: Arquivo pessoal Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica xingava pacientes em mensagens em Duartina — Foto: Arquivo pessoal

O g1 também conversou com uma ex-funcionária, que teria registrado imagens, áudio e vídeos das crianças durante o atendimento. O material foi encaminhado à polícia.

Contratada como acompanhante terapêutica de um dos meninos atendidos, a mulher disse que a fonoaudióloga a instruía a supostamente forjar os atendimentos não realizados nas agendas das crianças.

Além disso, segundo ela, a profissional teria mantido pacientes trancados em uma sala específica chamada de «sala de luz» .

2 de 5 Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica xingava pacientes em mensagens — Foto: Arquivo pessoal Fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica xingava pacientes em mensagens — Foto: Arquivo pessoal

Confira abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso:

Como está a investigação?

A Polícia Civil de Duartina investiga as denúncias das mães. De acordo com o delegado Paulo Calil, as filmagens foram encaminhadas para perícia e serão avaliadas. O delegado responsável pelo caso também disse que apura o suposto crime de tortura.

O que diz a defesa?

Em nota, a defesa da fonoaudióloga informou que colabora com as investigações policiais. Além disso, afirmou que a família teve de sair da casa com medo de represálias.

«A defesa aguarda o laudo dos vídeos e colabora com as investigações. Sobre os prints, a defesa não irá se manifestar para preservar as partes envolvidas e por entender que o processo irá tramitar em segredo de Justiça», disse a defesa por telefone.

Quem fez a denúncia?

A ex-funcionária contratada como acompanhante de um dos meninos foi quem fez a denúncia à polícia. Ela afirmou que optou por formalizar o caso quando viu a criança receber um tapa. Segundo ela contou ao g1 , ficou abalada psicologicamente com a situação.

O que dizem as mães?

Em entrevista ao g1 , uma mãe contou que, assim que o filho, diagnosticado com TEA entre o grau leve e o moderado, completou três anos, o encaminhou a uma pediatra na Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de rotina.

Na consulta, o menino não autorizou o toque nas partes íntimas, o que estimulou uma desconfiança da mãe. Por isso, a criança foi encaminhada a uma psicóloga.

3 de 5 Mães denunciam agressões e tortura contra crianças autistas em clínica particular em Duartina — Foto: Arquivo pessoal Mães denunciam agressões e tortura contra crianças autistas em clínica particular em Duartina — Foto: Arquivo pessoal

Ela recomendou que a mãe gravasse um vídeo em que pergunta ao menino a respeito do órgão genital, relacionando ao período em que ele foi atendido pela fonoaudióloga.

No vídeo, enviado ao g1 , a mãe pergunta: «onde a tia pegava e colocava a mãozinha?». Logo o menino responde e aponta com o dedo sob a fralda: «aqui» (assista no topo da matéria) .

4 de 5 Segundo a denúncia de uma mãe, criança era trancada em salas no consultório da fonoaudióloga — Foto: Arquivo pessoal Segundo a denúncia de uma mãe, criança era trancada em salas no consultório da fonoaudióloga — Foto: Arquivo pessoal

Outra mãe ouvida pela reportagem contou que o filho, de nove anos, era trancado em salas no consultório da fonoaudióloga. Ela descobriu o ocorrido quando foi chamada à delegacia e viu a foto que mostra as mãos do menino no vidro (veja acima) .

Contudo, a mãe lembra que começou a perceber que o filho não estava evoluindo no tratamento desde o final de 2020. Por isso, quando foi chamada à delegacia, ela acreditava que se tratava da denúncia de falta de atendimento, já que um boletim de ocorrência desse teor já havia sido registrado.

Ainda segundo esta mãe, o filho voltava para a casa com as roupas urinadas e, algumas vezes, sem camiseta. No mesmo dia em que foi à delegacia, a mãe recorda que parou de levar o menino às consultas.

5 de 5 Segundo denuncia da mãe, o filho voltava para a casa com as roupas urinadas e, algumas vezes, sem camiseta — Foto: Arquivo pessoal Segundo denuncia da mãe, o filho voltava para a casa com as roupas urinadas e, algumas vezes, sem camiseta — Foto: Arquivo pessoal

Uma terceira mãe entrou em contato com o g1 e explicou, bastante emocionada, que o filho, de seis anos, teria sido agredido na boca pela fonoaudióloga. Segundo ela conta, a criança levou um tapa por ter mordido a profissional.

O menino foi diagnosticado com autismo também em grau severo e, desde os dois anos, é levado para o acompanhamento multidisciplinar. Há dois anos, segundo a mulher, o filho também não demonstra evolução no tratamento.

VÍDEOS: assista às reportagens da região

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com