Fondos y empresas concentran la inversión en hoteles de lujo en España

La inversión hotelera alcanzó en el primer semestre de este año la cifra de 1.700 millones de euros , la cifra más alta de los últimos cinco ejercicios para ese mismo período. En paralelo a la salida de la crisis de coronavirus y a la recuperación de los flujos de turistas, fondos y empresas han optado por recuperar la inversión, aunque ahora mucho más concentrada en activos de cuatro y cinco estrellas.

Un informe de CBRE recalca que la inversión en hoteles de alta gama en España ha provocado la incorporación de 2.500 habitaciones y una inversión de 1.700 millones, de los que 952 millones (un 56%) se destinó a hoteles de cuatro estrellas y otros 374 millones (un 22%) a activos de cinco estrellas. «Hoteles es el tercer segmento que más inversión inmobiliaria ha recibido en el primer semestre, detrás de Living y de Retail . Sin duda, es un sector que sigue creciendo a buen ritmo en nuestro país y que está atrayendo de nuevo la mirada de grandes marcas. este sector tiende hacia opciones de mayor lujo y confort, enfocado hacia un cliente más exigente y con un mayor capital. Poco a poco veremos cómo se potencian los hoteles boutique y las opciones de alto standing», recalcó Jorge Ruiz, jefe de la división de Hoteles en Iberia de CBRE .

Por destinos, Madrid es el destino más beneficiado con las aperturas de Edition (Marriott), Ocean Drive o Thompson (Hyatt), seguido por Barcelona, con aperturas de marcas como Hoxton, Me by Meliá e Intercontinental. La capital ha sido protagonista en los últimos cinco años de una profunda transformación de su planta hotelera con la llegada de proyectos de alta gama liderados por Four Seasons , por los mexicanos RLH Properties (compra y reforma del hotel Villa Magna y compra del hotel Bless, ambos de cinco estrellas), por RIU con su marca Plaza, por Mandarin con la reforma del hotel Ritz o por Hyatt con su progresiva penetración en la ciudad (Centric, Hyatt Hesperia Madrid y Thompson).

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

