Fonderos del Parque O’Higgins denuncian «abusos» y ponen en duda su participación: Hassler dice que evento no está en riesgo

La semana pasada, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler , anunció que las fondas del Parque O’Higgins volverán a funcionar este 2022, luego de dos años de ausencia por las restricciones sanitarias de la pandemia. Sin embargo, este martes asomaron los primeros problemas, denunciados por los propios fonderos: presuntas irregularidades en las nuevas bases de arriendo y poca claridad en la parrilla programática, lo que la alcaldesa calificó como «una confusión».

Así, un grupo de fonderos tradicionales se reunieron en el frontis de la Municipalidad de Santiago para expresar su «más profunda decepción, desamparo y poca valoración frente al proceso de licitación que se ha presentado este año para participar en el Parque O’Higgins», acusó a 24 Horas Nelson Grez, presidente de la Agrupación de Fonderos del Parque O’Higgins .

Y agregó que «nosotros hemos visto como este año, y sobre todo este último tiempo, esta licitación, y este evento con tanto sentido, se ha ido transformando en una privatización absoluta de la cual es parte la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) y una productora de turno».

» Estamos cansados y venimos a manifestar que no queremos seguir tolerando abusos y cláusulas abusivas, por ejemplo, cobros excesivos en el precio de los terrenos, que no tienen ninguna justificación y distan totalmente de la realidad país, que no se justifican bajo ningún parámetro económico. Se nos cobra un 30% adicional de garantía sobre nuestro precio de postura; un 20% si queremos unir uno o dos terrenos» , complementó.

Además, Grez denunció que hay «otras cláusulas abusivas y como nunca había ocurrido, este año aparece dentro de las bases oficiales de la Corporación que nosotros no podemos emitir ningún punto de prensa o difundir en medios de comunicación cualquier tipo de información sobre las ramadas sin coordinación y autorización previa de la Corporación y la producción. Esto claramente va en desmedro y coarta nuestra libertad de expresión frente a cualquier idea o participación que queramos expresar».

Con todo, los fonderos afirmaron haber enviado una carta con estos puntos a la alcaldesa y a los concejales, sin haber obtenido respuesta, y no descartaron restarse de participar en el Parque O’Higgins si es que estos puntos no son solucionados. «Para nosotros no es conveniente y asumimos un alto riesgo en participar en las fondas de este año, nosotros no podemos participar, porque las condiciones son totalmente desfavorable para nosotros», sostuvo.

Hassler y fondas: «No están en ningún caso en riesgo»

Más tarde, durante una actividad con motivo del Día de la Niñez, la alcaldesa de Santiago fue consultada sobre la polémica y la posibilidad de que el evento dieciochero estuviera en riesgo, lo que fue completamente descartado por la jefa comunal.

«En términos de precios hay mejores condiciones que en años anteriores, sabemos que siempre cada uno busca, sin duda, que sus negocios puedan avanzar de la mejor manera y esperamos que estas fondas del Parque O’Higgins puedan aportar tanto a los fonderos y fonderas que también llevan años sin poder ejercer su trabajo, como a nuestros vecinos y vecinas, y a toda la comunidad», dijo Hassler.

Ante la insistencia sobre el reclamo de los fonderos sobre el aumento de los precios, la alcaldesa dijo que » yo creo que en ese dato hay alguna confusión, porque efectivamente los precio son un poco menores que la última versión que se desarrolló de las últimas fondas del Parque O’Higgins; sabemos que ellos también han enfrentado situaciones difíciles como todo el país «.

«Sin embargo, nos parece importante tener unas buenas fondas del Parque O’Higgins, que se puedan entender de la mejor manera; muchas y muchos están contentos de desarrollarse en esas instancias (…) yo vería con buenos ojos que se han desarrollado los diálogos», complementó. Asimismo, dijo que «en ningún caso» se cancelaría el desarrollo de las fondas.

«Obviamente las restricciones son las sanitarias y en eso sí nos han planteado distintas preocupaciones porque vamos a tener unas fondas muy deseadas, pero que requieren cumplir con aforos y medidas sanitarias (…) no están en ningún caso en riesgo», recalcó. En tanto, en el caso de que, por temas sanitarios, éstas no se pudieran desarrollar, expresó que hay garantías «y eso va a ser devuelto». ¿Encontraste algún error? Avísanos

