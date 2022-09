Entornointeligente.com /

Hay dos razones principales para ello: fomentar la práctica del pádel aumentando el número de socios y asegurar una nueva forma de rentabilidad. Aquí es donde radica el problema: aunque la construcción de una pista de pádel es mucho menos costosa que la de una pista de tenis (aproximadamente la mitad del precio), esto no es realmente lo que percibe el jugador.

Los alquileres por hora son más elevados que en el tenis, no es raro tener que pagar de 10 a 12 euros por jugador (caso de horas completas en la región de París). Al igual que en España, a todos les interesa democratizar este deporte que une a la gente con tanta facilidad. Sobre todo porque el material no es excesivamente caro (Artengo ofrece palas de padel de 15 a 79 euros que satisfarán al 99% de los jugadores, incluidos los expertos), y los consumibles (pelotas principalmente, ya que no hay cordajes) se desgastan menos rápidamente.

Habrás comprendido que el equipo de Tennisaddict está entusiasmado y que publicaremos regularmente pruebas e informaciones 100% de pádel.

Para hacernos una mejor idea, Tennisaddict ha decidido compartir con vosotros una primera experiencia: nos adentramos con un tenista que no ha visto un solo partido de pádel en su vida. ¡Descubrimiento total garantizado!

Nos invitaron a la presentación de la estrategia de pádel en Orven Sport . Muy pronto se creará una marca específica de pádel (Kuikma = placer de equipo en azteca) que sustituirá a Artengo, que seguirá centrada en el tenis.

Tras las explicaciones en la sala sobre el mercado, el posicionamiento de Kuikma y la construcción de su gama (ampliación de la gama Artengo, sobre todo para los jugadores experimentados), la emoción aumenta cuando se nos dice que van a comenzar los trabajos prácticos en las dos pistas puestas a nuestra disposición.

Naturalmente, se forman dos grupos: los principiantes y los jugadores buenos o incluso muy buenos.

