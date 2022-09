Foi na Liga Europa que Ronaldo voltou aos golos

Entornointeligente.com /

Cristiano Ronaldo disse, em tempos, que os golos eram como o ketchup . «Quando aparecem, é tudo de uma vez.» Nesta época, o ketchup estava difícil de sair, mas saiu finalmente nesta quinta-feira. De penálti, CR7 marcou um dos golos no triunfo do Manchester United na Moldova sobre o Sheriff Tiraspol por 0-2 em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, um resultado importante para as aspirações dos » red devils «, depois do desaire caseiro na primeira jornada com a Real Sociedad.

Já se sabe que Cristiano Ronaldo é um goleador de excelência, um dos melhores de todos os tempos, e com especial apetência para marcar na Liga dos Campeões – é o maior goleador da história da liga milionária, com 115 golos marcados. Mas nunca tinha marcado na Liga Europa, competição em que tinha feito apenas três jogos em 20 anos de carreira, dois pelo Sporting em 2002-03 e um pelo United já esta época.

Ronaldo foi titular pela terceira vez esta época, ao lado dos outros dois portugueses do United, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, mas os » red devils » sentiram algumas dificuldades perante os crónicos campeões moldavos – campeões em 20 das últimas 22 épocas e que fizeram furor na Champions do ano passado ao vencerem o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Mas a boa vontade do Sheriff de nada valeu perante os argumentos técnicos superiores dos homens de Erik ten Hag e, aos 17’, o United colocou-se em vantagem. Após um bom momento de circulação de bola, Eriksen fez o passe para Sancho e o britânico fez o 0-1.

Ainda na primeira parte, Dalot foi derrubado na área do Sheriff por Patrick Kpozo quando tentava responder a uma bola de Bruno Fernandes. O árbitro não teve dúvidas em assinalar penálti e não podia ser outro que não Cristiano Ronaldo a avançar para a conversão. Da marca dos 11 metros, o capitão da selecção portuguesa fez o 0-2 e festejou o golo da sua maneira habitual, com um salto no ar e aterragem em pose de matador. E os colegas correram na sua direcção para festejarem com ele.

O golo de Ronaldo ao oitavo jogo da época foi o momento mais significativo de um jogo em que o United fez o suficiente para vencer e reposicionar-se como um candidato ao apuramento num grupo liderado pela Real Sociedad, que já leva seis pontos, depois dos triunfos em Old Trafford na semana passada e, também nesta quinta-feira, em San Sebastian, sobre o Omonia Nicósia por 2-1.

