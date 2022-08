Fogo no concelho de Cabeceiras de Basto já foi dominado

Entornointeligente.com /

O incêndio, na localidade de Paneladas, no concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, entrou em fase de resolução às 4:58, disse este domingo à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

No local, encontram-se 111 bombeiros e 32 meios, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 5:30, Portugal continental registava cinco fogos ativos, com o incêndio no concelho de Mondim de Basto (Vila Real) a concentrar mais operacionais e meios, de acordo com o site da ANEPC.

Subscrever Na localidade da Senhora da Graça, no concelho de Mondim de Basto, 258 bombeiros, apoiados por 76 viaturas, combatiam as chamas.

Ao início da madrugada, às 00:30, o segundo comandante operacional distrital, Artur Mota, disse à Lusa que o incêndio obrigou a retirar vários turistas do Santuário de Nossa Senhora da Graça por precaução. O responsável não precisou o número de turistas retirados do local.

A mesma fonte indicou que o incêndio, que deflagrou pelas 15:44 de sábado na localidade da Senhora da Graça, tinha pelas 00:30 «duas frentes ativas», mas uma estava «a ceder aos meios».

Às 05:30, estavam em fase de conclusão 19 fogos, com 337 bombeiros apoiados por 98 meios.

