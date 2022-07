Fogo em Paços de Ferreira dirige-se para concelho de Santo Tirso

Entornointeligente.com /

Um incêndio que deflagrou cerca das 12:30, em Meixomil, Paços de Ferreira, mantinha-se ativo, cerca das 16:00, numa zona de mato e floresta, a lavrar perto de uma zona industrial e em direção ao concelho de Santo Tirso, disse fonte dos bombeiros.

Relacionados nacional. Braga e Bragança em alerta vermelho por causa do calor

Fonte dos bombeiros voluntários de Paços de Ferreira indicou à Lusa que as chamas estão a lavrar numa zona florestal ao longo da avenida das Águas Altas, que atravessa as freguesias de Meixomil e Penamaior, localizada cerca de quatro quilómetros a noroeste da cidade.

De acordo com a mesma fonte, as chamas dirigem-se «para Santo Tirso» e «estão perto» da fábrica de mobiliário da multinacional sueca Ikea e também do radar da Força Aérea Portuguesa instalado naquela zona, «mas não entraram na área militar».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto apenas adiantou que o incêndio de Paços de Ferreira «continua a arder».

Pelas 14:30, o CDOS do Porto tinha adiantado que o incêndio estava a motivar «maiores preocupações» por estar próximo de uma zona industrial, estando «muito intenso» e a consumir uma zona de mato.

Às 16:20, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estavam no terreno em Paços de Ferreira 131 operacionais, apoiados por 33 veículos e quatro meios aéreos.

À mesma hora, e segundo a página da ANEPC, o distrito do Porto era aquele que, a nível nacional, possuía mais incêndios em curso (10) e mais meios envolvidos (301 operacionais, apoiados por 75 viaturas e quatro meios aéreos), nos concelhos de Gondomar, Valongo, Penafiel, Paredes, Felgueiras, Porto, Amarante e Paços de Ferreira.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com