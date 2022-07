Fogo em Alijó volta a estar dominado após reacendimento

Entornointeligente.com /

O incêndio florestal junto à aldeia de Perafita, em Alijó, que começou no sábado «está novamente em fase de resolução», disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real.

Segundo a fonte, o incêndio começou cerca das 16:00 de sábado na freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó, entrou em fase de resolução às 07:06 de hoje, mas ao inicio da tarde «um «reacendimento com muita intensidade» motivou o reforço de meios aéreos no combate às chamas, passando de um para três aparelhos

«Mas meia hora depois passou a estar novamente dominado e entrou em fase de resolução», adiantou.

Subscrever De acordo com a página do CDOS, pelas 16:38, estavam no terreno 108 operacionais apoiados por 30 viaturas e um meio aéreo.

Mais de 80 concelhos de nove distritos em perigo máximo de incêndio Mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantém Faro sob aviso laranja, segundo mais elevado de uma escala de quatro, e os restantes com aviso amarelo devido ao calor.

Os restantes distritos estão hoje sob aviso amarelo, terceiro de uma escala de quatro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou hoje 11 concelhos dos distritos do Porto e Aveiro em risco reduzido de incêndio, o que já não acontecia há alguns dias.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje nebulosidade no litoral Norte e Centro durante a manhã, pequena descida da temperatura máxima, exceto no Algarve, onde ocorrerá uma subida, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, e aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens médias e altas nas regiões Centro e Sul.

Portugal continental deixou de estar na quinta-feira em situação de alerta devido ao risco de incêndio, mas todo o dispositivo da Proteção Civil está no terreno com a capacidade máxima.

A situação no país em termos de risco de incêndios será hoje reavaliada pelo Governo.

