Fogo atinge propriedades e campo de golfe da Quinta do Lago. Chamas progridem para Quarteira

Entornointeligente.com /

Em directo. Acompanhe o combate aos fogos As chamas em Almancil, no concelho de Loulé, já progrediram até moradias numa urbanização e ao campo de golfe da Quinta do Lago.

Várias casas estão nesta altura ameaçadas pelas chamas, com os jardins de várias propriedades em chamas na Quinta do Lago. As imagens televisivas mostram as chamas nas zonas limítrofes das áreas habitacionais, separadas pelas zonas florestais que ardem muros e por vegetação verde.

A projecção dos focos de incêndio incendiou palmeiras e outras árvores dentro das propriedades devido à projecção destes focos de incêndio.

O vento forte e com mudanças constantes de direcção está a dificultar a acção das autoridades. As fagulhas têm multiplicado os focos, tanto dentro dos muros de propriedades da zona como áreas florestais adjacentes.

As chamas chegaram também campo de golfe da Quinta do Lago, de acordo com a SIC Notícias e a CNN Portugal.

Durante a manhã desta quarta-feira, os moradores de uma urbanização da Quinta do Lago já tinham sido deslocados «preventivamente». Entretanto, todas as habitações foram evacuadas.

Segundo a RTP, as chamas já estão também a alastrar para a zona do Vale do Garrão, a noroeste da Quinta do Lago, e em direcção a Vale do Lobo. A deslocação das chamas já obrigou também à evacuação de um centro hípico, de onde todos os animais foram retirados em segurança.

Este incêndio deflagrou esta terça-feira pelas 23h30 em Gambelas , na terça-feira à noite, perto da Universidade do Algarve e a cerca de dois quilómetros da Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo entretanto passado para espaços «urbanizados». O combate às chamas está a ser feito por 307 operacionais, auxiliados por 113 viaturas e duas aeronaves.

O incêndio continuou a progredir durante a tarde e chegou, pelas 17h, à zona de Quarteira. De acordo com a CNN Portugal as chamas ameaçam um posto de combustível. Simultaneamente, a SIC Notícias avançou que esta frente segue também em direcção a um parque de autocaravanas que está a ser evacuado pelas autoridades.

O fogo consumiu ainda uma quinta em Ferrarias, perto de Vale do Lobo (entre a Quinta do Lago e Quarteira). Todos os animais foram retirados do local antes da chegada das chamas.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com