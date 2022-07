Entornointeligente.com /

Fogo atinge lateral de palco durante show de pagode em Belo Horizonte e extintor de incêndio não funciona; veja vídeo Produção do grupo Akatu tentou apagar as chamas jogando areia. Não há informações de feridos e apresentação continuou. Por Carolina Caetano, g1 Minas — Belo Horizonte

17/07/2022 03h22 Atualizado 17/07/2022

Lateral do palco pegou fogo durante show em Belo Horizonte

Um show de pagode realizado na noite desse sábado (16), em Belo Horizonte, precisou ser interrompido por alguns instantes depois que uma das laterais do palco começou a pegar fogo .

Não há registros de feridos, mas imagens gravadas pelo público mostram que o primeiro extintor levado para combater as chamas não funcionou . (Veja vídeo mais acima)

O caso foi registrado durante a apresentação do grupo Akatu no Mirante Raja Grill , na Região Centro-Sul da capital mineira.

«As apresentações começaram por volta das 15h, mas o show do Akatu foi às 19h. Logo no início, eles colocaram efeitos especiais e o fogo atingiu uma das colunas da lateral do palco. Tinha um tecido enrolado na estrutura», contou um homem que assistia ao evento, sob anonimato.

1 de 2 Chamas quase atingiram o teto do palco durante show do grupo Akatu — Foto: Redes sociais Chamas quase atingiram o teto do palco durante show do grupo Akatu — Foto: Redes sociais

Segundo ele, o grupo estava na primeira música e precisou interromper a apresentação . Nas imagens é possível ver que, no primeiro momento, a produção dos artistas tenta apagar as chamas. Como o extintor não funcionou, a equipe começou a jogar areia. A apresentação tinha como tema «Luau do Akatu».

«Depois chegaram outras pessoas, pareciam bombeiros civis. Quem estava mais perto do palco precisou se afastar. O fogo apagou e o show continuou. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o extintor não funcionar, em locais com aglomeração é preciso ter. Não sei se lá tinha o alvará para funcionar e os equipamentos necessários», disse o participante.

2 de 2 Show do Akatu aconteceu nesse sábado (16) — Foto: Redes Sociais / Divulgação Show do Akatu aconteceu nesse sábado (16) — Foto: Redes Sociais / Divulgação

Em nota, a organização do evento confirmou o incêndio e disse que a equipe conseguiu controlar as chamas com os extintores que estavam disponibilizados em toda a área do Mirante Raja Grill.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

A reportagem do g1 Minas aguarda o posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte.

