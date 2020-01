FMS Internacional: Acertijo se enfrentará a Yoiker

Entornointeligente.com /

La FMS Internacional 2020 ya cuenta con su sexta batalla confirmada. Será la segunda para la fecha 4 en Chile. El MC chileno Acertijo se enfrentará al mexicano Yoiker en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Ambos se enfrentarán por primera vez en una competición internacional. Acertijo viene de una temporada muy buena FMS Chile , pues quedó en el podio del torneo. Yoiker , por su parte, viene de menor a mayor en la FMS México y es uno de los gallos más respaldados en la escena azteca.

PUEDES VER: God Level 2vs2 España: Misionero fue el host elegido tras polémica con Cayu No existe antecedente previo entre ambos freestylers, ni siquiera en exhibiciones, por lo que estaremos en presencia de un duelo inédito en FMS . Un triunfo depositará a uno de los dos en la siguiente ronda de la FMS Internacional 2020 .

Acertijo y Yoiker acabaron sus actividades tras la finalización de sus respectivas FMS. El chileno se quedó en segundo lugar tras muchas fechas en la primera ubicación. Mientras que el mexicano finalizó en la sexta ubicación, pero aún así consiguió un boleto para la Internacional en Santiago de Chile.

PUEDES VER: Chuty y Skone son los campeones del God Level World Edition 2020 [RESUMEN] Urban Roosters confirmó las fechas para las fechas 3 y 4 del evento internacional. La Jornada 3 de la FMS Internacional se dará el sábado 8 de febrero en Ciudad de México , específicamente en el Pepsi Center WTC.

Asimismo, la Jornada 4, que será la última antes de los cruces de octavos de final, tendrá como epicentro a la ciudad de Santiago . El certamen será el sábado 22 de febrero en el Teatro Caupolicán, escenario donde se desarrolló la primera fecha de God Level 2020 .

