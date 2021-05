FMI insta a Panamá a actuar para prevenir el blanqueo de capitales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y pidió hacer “aún más” para asegurar la transparencia tributaria.

“La mejora al marco de integridad financiera debe continuar”, dijo el Fondo en una declaración fechada el 17 de mayo, destacando sin embargo el “firme compromiso” del gobierno de Laurentino Cortizo para que Panamá se consolide como centro financiero regional.

En su último informe de Artículo IV, como se conoce a las consultas periódicas sobre la economía de los países miembro, el FMI subrayó que “salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe seguir siendo prioridad” para Panamá.

El GAFI, una entidad intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8, incluyó en junio de 2019 a Panamá en su lista gris de países con deficiencias regulatorias en el combate al blanqueo de activos y financiación del terrorismo. Esto afecta la reputación de su sistema financiero y encarece todo negocio en el país.

“Las autoridades deben abordar con celeridad las deficiencias pendientes en el marco regulatorio de Panamá contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo identificadas por el GAFI”, dijo el FMI.

El Fondo advirtió que “no salir rápidamente de la lista gris del GAFI” puede perjudicar el crecimiento futuro de Panamá “por las consecuencias negativas en la imagen del país”.

Los técnicos del Fondo pidieron fortalecer la comprensión del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector empresarial e implementar las políticas para mitigarlo, así como mejorar la supervisión y las sanciones a las violaciones.

También llamaron a verificar información sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas y a seguir avanzando en las investigaciones penales sobre lavado de dinero que involucran delitos tributarios extranjeros.

El informe técnico del FMI, realizado tras una misión virtual a Panamá del 19 al 30 de abril de 2021, también urgió al país centroamericano a cumplir con los estándares internacionales de transparencia.

“Deben continuar los esfuerzos para mejorar aún más la transparencia tributaria”, señaló, tras recordar que en febrero de 2021 la Unión Europea (UE) mantuvo a Panamá en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.

Panamá, una economía dolarizada basada en gran medida en las actividades vinculadas con el Canal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico a través del Mar Caribe, sufrió un duro golpe con el covid-19: el PIB se contrajo 17,9% en 2020, en una de las peores recesiones de América Latina.

El FMI anticipó un “panorama optimista” para 2021, con un crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto (PIB) de 12%. Sin embargo, alertó sobre un balance de riesgos “hacia el lado negativo”.

Entre éstos, destacó los posibles reveses en la recuperación mundial de la pandemia, con los consiguientes trastornos para los flujos de capital y el comercio. También alertó sobre eventuales ciberataques y desastres naturales “más graves y frecuentes” debido al cambio climático.

