Fmi: da stop gas rischi per Ue, in Italia impatto significativo

Entornointeligente.com /

(ANSA) – NEW YORK, 19 LUG – Le interruzioni delle forniture di gas rappresentano un «significativo rischio economico per l’Europa. Un taglio totale prolungato causerebbe carenze nei paesi dell’Europa centrale e orientale che potrebbero sperimentare perdite in termini di pil fino al 6%. Anche in Italia l’impatto sarebbe significativo anche se c’è un potenziale maggior per assicurarsi forniture alternative. Gli effetti in Austria e Germania sarebbero meno severi ma sempre significativi». Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com