Fluminense responde nota do Flamengo: 'Mentirosa e deveria ser investigada na CPI das Fake News'

Minutos após o TJD liberar a transmissão compartilhada entre os finalistas da final da Taça Rio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, o Fluminense emitiu uma nota oficial com bastante ironia e críticas ao Flamengo, que se colocou a disposição para transmitir a decisão. Nela, o Tricolor considera as afirmações do rival “mentirosas” e que “deveria ser investigada na CPI das Fake News”.

“A ideia de que há qualquer imbróglio entre o Fluminense e o Grupo Globo é mentirosa e deveria compor o rol de investigações da CPI das Fake News. Logo em seguida o Tribunal da FERJ, de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei”, diz parte da nota divulgada pelo Fluminense.

