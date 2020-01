Floyd Mayweather reta a McGregor y Nurmagomedov

Entornointeligente.com /

Después de la victoria de Conor McGregor sobre Donald ‘Cowboy’ Cerrone en UFC 246, salió un nuevo retador para el peleador irlandés.

TE RECOMENDAMOS McGregor tiene un gran regreso y noquea a Cerrone

Y fue ni más ni menos que el excampeón mundial en cinco divisiones, Floyd ‘Money’ Mayweather, publicó un póster dejando ver la posibilidad de un segundo enfrentamiento con ‘The Notorious’ McGregor.

View this post on Instagram

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 18, 2020 at 10:19pm PST

Minutos después, el excampeón pugilista publicó otro cartel dejando la posibilidad de enfrentar también al ruso Khabib Nurmagomedov, una de las estrellas más peligrosas del UFC.

Durante la semana previo a su regreso a los octágonos, McGregor señaló la posibilidad de volver al boxeo tras el éxito económico logrado en su primera batalla profesional, precisamente ante Mayweather en agosto de 2017, además de mencionar a Pacquiao como su posible rival.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Agreden al ex luchador Konnan en plena calle

View this post on Instagram

A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 18, 2020 at 10:57pm PST

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com