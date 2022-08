Flota aérea cuenta con 30 aviones para rutas nacionales e internacionales

Entornointeligente.com /

Expertos y conocedores de la aeronáutica venezolana concluyen que no es posible satisfacer la demanda real de vuelos nacionales y encarar una futura oferta internacional debido al limitado parque aéreo comercial y a su antigüedad.

Un dato, los avala. La cifra de aeronaves operativas en el mes de agosto de 2022 es la más baja desde el año 2013.

Tras consultar a especialistas aeronáuticos, trabajadores de aerolíneas venezolanas y fuentes vinculadas al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), El Pitazo constató que las ocho aerolíneas venezolanas más importantes conforman una flota comercial operativa de 30 aeronaves.

Esta cifra inferior a la que se registraba en 2018, cuando las mismas aerolíneas sumaban 42 aeronaves operativas, o en 2013 cuando el parque aéreo comercial contaba con 47 aviones cumpliendo vuelos.

«En estos momentos no hay la cantidad de aviones necesaria para cubrir la demanda nacional. Además, estos 30 aviones operativos no son utilizados únicamente para las rutas domésticas sino también para las internacionales, en este caso vuelos a Panamá, Santo Domingo, Bolivia, Cancún o algún otro destino autorizado para las aerolíneas venezolanas por el INAC», señaló una fuente no autorizada del INAC, quien solicitó mantener en reserva su identidad.

La fuente pone como ejemplo la cantidad de aeronaves operativas en otras aerolíneas de Latinoamérica.

«Mientras en Venezuela ocho aerolíneas suman 30 aviones operativos, empresas como Latam, compuesta por seis aerolíneas en países como Chile, Paraguay, Perú y Colombia, tiene una flota de 344 aviones, un promedio de 57 aviones por aerolínea», destacó la fuente.

Expone que al contar con una cantidad tan limitada de aeronaves no se puede expandir la oferta. «Esto obliga a que haya destinos nacionales con solo una o dos rutas de vuelo a la semana. Por ejemplo, si vas a volar a Las Piedras (Falcón) o destinos de oriente como Barcelona o Maturín, tienes una escasa oferta, por no decir nula, porque solo hay un vuelo a la semana».

Fuente: Tal Cual

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com