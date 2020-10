La fractura de Arias y otras impactantes lesiones en el fútbol

Ewald Lienen La lesión de Lienen destaca por su rareza. Este futbolista retirado era un centrocampista ofensivo que, el 14 de agosto de 1981, tuvo una de las heridas más sanguinarias en la historia del fútbol Ese día, su equipo, el Arminia Bielefeld se enfrentaba con el Werder Bremen, en Alemania. A los 20 minutos del partido Lienen recibió un balón por banda izquierda que no pudo controlar, lo que llevó a que el defensa contrario, Norbert Siegman ,aprovechara para atacar. Al hacerlo, sus guayos de aluminio impactaron el muslo derecho de Lienen y le hicieron un corte ‘de carnicero’ de 25 centímetros que dejo a la vista los músculos del afectado

Entornointeligente.com /

El fútbol es un deporte de contacto, por lo que, en la cancha, los choques y los tropiezos son muy comunes. Y hay unos que destacan por su severidad e impacto visual.

Uno de los últimos ejemplos de esto es el del defensor colombiano Santiago Arias, quien sufrió una fuerte lesión en la primera fecha de las eliminatorias a Catar 2022, en la que Colombia venció 3-0 a Venezuela.

A continuación, le mostramos otras situaciones dolorosas que dejaron a quienes las sufrieron por fuera de las canchas varios meses o, en el peor de los casos, truncaron sus carreras. (Le puede interesar: ¡Vamos Colombia! El 3-3 y golazos que la Selección le ha hecho a Chile ).

Santiago Arias Apenas iban ocho minutos del partido entre las selecciones de Colombia y Venezuela, en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Arias disputaba un balón con el venezolano Darwin Machís cerca del área colombiana. Cuando intentó cortar la jugada de su contrincante, se enredó con la grama y quedó tendido en el suelo. De inmediato, fue atendido por los paramédicos, pero las cosas no pintaban bien para su tobillo izquierdo.

(Le recomendamos leer: Santiago Arias habló del duro momento que vive, tras la lesión ).

Jeber Barreto

Según se confirmó, el lateral sufrió lesiones ligamentarias complejas en el tobillo izquierdo y una fractura del peroné. Se espera que el lateral sea operado en los próximos días. Estará de baja al menos seis meses.

Terrible imagen en Colombia. Se quebró Santiago Arias. #Colombia pic.twitter.com/Im0dOAsMk7

— Roberto (@maxbeto19) October 9, 2020 (Si nos lee desde la app vea aquí el momento exacto de la lesión de Arias).

André Gomes Ocurrió el 3 de noviembre de 2019, en la undécima fecha de la Premier League 2019-20. Se enfrentaba el Tottenham Hotspur contra el Everton.

Jeber Barreto Solis

En el minuto 80 del partido, Heung-MIng Son, delantero del Tottenham, disputaba una pelota con André Gomes, del equipo rival.

En ese momento, Son entró con brusquedad tumbando a Gomes, quien quedó en el suelo con el pie deformado. Como se supo después, se había fracturado el tobillo derecho. La recuperación del jugador portugués duró tres meses y medio, pues a finales de febrero ya estaba de vuelta en la cancha.

#3Nov Una entrada del futbolista coreano Heung Ming Son por detrás del portugués André Gomes acabó en un choque con el marfileño Serge Aurier.

Jeber Barreto Venezuela

El pie del luso quedó enganchado produciéndose una espantosa lesión donde su pierna derecha se rompió a la altura del peroné | Cortesía. pic.twitter.com/Us06B283Lj

— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) November 3, 2019 (Si nos lee desde la app vea aquí el momento exacto de la lesión de Gomes).

David Busst A diferencias del caso anterior, Busst quedó apartado del fútbol luego de sufrir una fractura expuesta en la tibia y el peroné de su pierna derecha.

La lesión tuvo lugar en un partido de la Premier League entre el Manchester United y el Coventry, en abril de 1996. Según relata el diario deportivo ‘Marca’, la lesión fue tan explícita que muchos de quienes la vieron necesitaron atención psicológica.

Este fue el último partido del defensor con su equipo, el Coventry, pues necesitó hasta 26 operaciones luego de la lesión, que se considera una de las peores vistas en toda la historia del fútbol inglés.

On this day in 1996, David Busst suffers a horrific injury in Coventy’s clash with Man Utd at Old Trafford #Keepit90s pic.twitter.com/dOS44UvN3r

— The 90s Football Podcast (@AK90s) April 8, 2018 On this day in 1996, David Busst suffers a horrific injury in Coventy’s clash with Man Utd at Old Trafford #Keepit90s pic.twitter.com/dOS44UvN3r

— The 90s Football Podcast (@AK90s) April 8, 2018 (Si nos lee desde la app vea aquí un video del incidente y aquí una fotografía).

Djibril Cissé Este jugador francés ya retirado se fracturó ambas piernas en menos de dos años. La primera vez en 2004, cuando era jugador del Liverpool y se fracturó la tibia de la pierna izquierda en un partido de la Premier League contra el Blackburn Rovers.

Seis meses después ya se había recuperado y pudo volver a patear el balón. Sin embargo, en 2006 se volvió a lesionar, esta vez en un partido amistoso entre Francia y China.

(Le recomendamos leer: El ‘loquitas de la B’ de ‘Teo’ y más insultos en el fútbol colombiano )

Ocurrió a los 10 minutos del partido, cuando Cissé se partió la tibia y el peroné de la pierna derecha, unas fracturas de las que también terminó recuperándose. Se retiró en el 2017.

En 2006, el francés Djibril Cisse sufrió fractura de tibia y perone. Se perdió el Mundial de Alemania: pic.twitter.com/jfUZs4G0i1

— Tips Fútbol (@TipsFutbol) May 6, 2013 (Si nos lee desde la app vea aquí una fotografía de la segunda lesión de Cissé).

Patrick Battiston Por una ‘patada voladora’ del portero Harald Schumacher, este francés quedó con la mandíbula rota, una vértebra lesionada y sin cuatro dientes.

El impactante suceso ocurrió ante la mirada de millones, pues era la semifinal del Mundial España 1982, en la que se enfrentaban Alemania contra Francia (julio de 1982)

Aunque a primera vista, las consecuencias del choque no fueron tan explícitas como las de otros casos en esta lista, si dejaron a Battiston convaleciente durante poco más de seis meses.

Esto ocurrió hoy hace 37 años durante una semifinal de España 82

El portero alemán Harald Schumacher se le fue con todo al francés Patrick Battiston quien fue sacado inconsciente de la cancha y perdió 2 dientes en el golpe

MEGA OUCH! pic.twitter.com/GgnVwxmVrF

— MiFutbolClub (@mifutbolclub) July 8, 2019 (Si nos lee desde la app vea aquí el momento exacto de la lesión de Battiston).

Christian Cruz Este jugador del equipo Liga de Quito se partió la tibia, el peroné y el tobillo de la pierna izquierda.

La lesión sucedió en agosto de 2019, en un partido de la Copa Libertadores contra el Boca Juniors

En el minuto 31, Cruz se lanzó al piso para atajar un remate del argentino Carlos Tévez. Sin tener contacto con este último, el pie del ecuatoriano se clavó en la grama y quedó doblado hacía atrás.

(Siga leyendo: Por mantener ‘distancia social’, equipo de fútbol alemán perdió 37-0 )

La imagen fue tan impactante que varios jugadores corrieron a buscar la camilla con la que fue sacado del lugar.

La recuperación de Cruz tomó un poco más de seis meses.

¡Escalofriante lesión de Christian Cruz! 😨❌

Reviví el momento de la lesión del defensor de Liga de Quito 🇪🇨 al cerrar un remate de Carlos Tévez, que le provocó una fractura en su tobillo 👈 pic.twitter.com/73WTlLSu0S

— Equipo que gana no se toca ⚽ (@eqg_radio) August 28, 2019 (Si nos lee desde la app vea aquí el momento exacto de la lesión de Cruz).

Ewald Lienen La lesión de Lienen destaca por su rareza. Este futbolista retirado era un centrocampista ofensivo que, el 14 de agosto de 1981, tuvo una de las heridas más sanguinarias en la historia del fútbol

Ese día, su equipo, el Arminia Bielefeld se enfrentaba con el Werder Bremen, en Alemania.

A los 20 minutos del partido Lienen recibió un balón por banda izquierda que no pudo controlar, lo que llevó a que el defensa contrario, Norbert Siegman ,aprovechara para atacar. Al hacerlo, sus guayos de aluminio impactaron el muslo derecho de Lienen y le hicieron un corte ‘de carnicero’ de 25 centímetros que dejo a la vista los músculos del afectado.

Con todo eso, Lienen pudo pararse e, iracundo, fue a reclamarle a Otto Rehhagel, el técnico del Werder Bremen.

Lienen recibió 23 puntos de sutura y estuvo de baja 17 días. Actualmente, se desempeña como director técnico

“Try and run it off” pic.twitter.com/KwSLWkTpm4

— When Football Was Better (@FootballInT80s) March 20, 2016 (Si nos lee desde la app vea aquí una fotografía de la lesión de Lienen).

Caleb Cardozo En mayo de 2019, se estaba jugando un partido de la Liga boliviana entre los equipos Aurora y Always Ready.

En el minuto 58, el defensor de Aurora, Caleb Cardozo, intentó quitarle el balón a Cristhian Arabe. La acción provocó que la pierna derecha del zaguero se atorará, dejando como consecuencia una fractura de peroné y rotura en sus ligamentos.

El boliviano volvió a la cancha a finales de ese año. Las impactantes imágenes de la lesión, sin embargo, quedarán para la posteridad

Caleb Cardozo se partió la pierna. En Bolivia. pic.twitter.com/RzKYI3e8TE

— that fat/bearded guy. (@ErreHacheEfe) May 8, 2019 (Si nos lee desde la app vea aquí un video de la lesión de Cardozo).

Édgar Andrade Este futbolista jugaba para el Cruz Azul, de México, en el 2007. Ese año, en mayo, su equipo se enfrentó a Tecos, en un encuentro correspondiente al torneo local.

Apenas en el minuto 6, Andrade se barrió intentando frenar una jugada. Lastimosamente, el pie que uso de apoyo recibió todo su peso y se fracturó el tobillo, el peroné, la tibia y una ruptura del ligamento del tobillo, todo en su extremidad derecha.

Andrade se mantuvo fuera del campo de juego varios meses y, en el 2008, se lastimó el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Según portales mexicanos especializados, esta seguidilla de lesiones afectaron la carrera del jugador.

(Si nos lee desde la app vea aquí un video de la espantosa fractura de Andrade).

Eduardo da Silva El 23 de febrero de 2008, el Birmingham se enfrentó contra el Arsenal, el equipo de Da Silva. Ese día, el tobillo de este brasileño nacionalizado croata quedó destruido luego de que el inglés Martin Taylor se deslizara por el suelo para quitarle el balón.

(En otras noticias: El misterio del martes 13: ¿de dónde viene la historia de mala suerte? )

La potencia del ataque de Taylor la recibió la pierna derecha de Da Silva, quien se retorció del dolor. El resultado fue una fractura de tibia y peroné que lo mantuvo fuera de la cancha durante casi un año.

(Si nos lee desde la app vea aquí un video de la lesión de Da Silva).

Tendencias EL TIEMPO

Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate

CONOCE MÁS Nuestro Mundo Colombia Internacional Bogotá Medellín Cali Barranquilla Más Ciudades Latinoamérica Venezuela EEUU y Canadá Europa África Medio Oriente Asia Más Regiones Indígenas del Cauca 06:18 p. m. Indígenas se levantan de la mesa sin un acuerdo con Gobierno en Cali Mininterior dice que Gobierno sigue abierto a diálogo. Denuncian crime …

coronavirus colombia 05:55 p. m. Razones por las que Antioquia está al borde de alerta roja en UCI El incremento en casos ha sido del 30 % en los últimos días y ha super …

Covid-19 05:32 p. m. Falleció anestesiólogo que contrajo covid-19 en Ibagué Seguridad en Medellín 05:16 p. m. Sancionan con 16 años de inhabilidad a Gustavo Villegas Cali 05:13 p. m. Turistas ensucian río Pance en el sur de Cali Horóscopo Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO

Ponte al día Lo más visto 05:51 p. m. Venezuela Grupo de Lima pide a CPI examinar denuncias de ONU contra Maduro 05:30 p. m. Coronavirus Covid-19: reportan 156 muertes nuevas y 5.015 casos más en Colombia 06:33 p. m. Accidente aéreo Accidente aéreo cerca del municipio de Ubaté 01:31 p. m. TransMilenio TransMilenio gana pelea por $ 14.000 millones, heredada de Petro 03:36 p. m. Ministro de Justicia ¿Qué hacía el minjusticia en el partido de la Selección Colombia? Colombia 01:25 p. m. Ojo: cambió el horario el partido entre Chile y Colombia Infidelidad 06:51 p. m. Las infidelidades de famosos colombianos más sonadas ciclista 04:17 p. m. ¿Por qué quedó en libertad conductor que atropelló a ciclista en Chía? Influeciadores digitales 04:46 p. m. ‘Influencer’ murió arrollado por una camioneta en vías de Caldas Países Bajos 01:04 p. m. Se registra la primera muerte por reinfección de covid-19 en el mundo

Entornointeligente.com