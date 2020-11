Cortejo fúnebre de Maradona salió de la Casa Rosada hacia el cementerio

Entornointeligente.com /

El cortejo fúnebre de la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona sale de la casa de gobierno de la Casa Rosada hacia el cementerio. Foto: AFP

El cortejo fúnebre del legendario Diego Maradona partió de la Casa Rosada hacia el cementerio, en la perfieria noroeste de Buenos Aires, luego de suspenderse este jueves el velatorio público en el marco de incidentes de fanáticos que ingresaron en los patios de la sede gubernamental.

Maradona falleció el miércoles a los 60 años de un paro cardíaco y sus restos fueron velados en la Casa Rosada, por decisión de la familia. Durante casi 10 horas desfilaron frente al féretro miles de personas pero al anunciarse un inminente cierre de la despedida se desataron los incidentes. AFP

