Flores de CBD en ofertas

Así que empecemos para clarificar de nuevo que las flores de CBD no se venden en el florista y que el propósito de este articulo no es el de encontrar donde comprar flores de CBD barato sino, de compartir pensamientos sobre la legalidad del Cannabidiol en España (CBD de su acrónimo).

Y nos interesa este tema porque, cada semana que paseo por Barcelona , encuentro una tienda de CBD nueva, bien en frente de la boca de metro de Sagrada Familia, alli donde pasa el 95% de los turistas que visitan Barcelona, bien en mi barrio, donde paseo mi perrita cada dia o, en el supermercado de barrio que, antes vendía souvenirs para complementar su catalogo y, hoy, propone flores de CBD baratas y bonitas.

Y esto sin contar con Internet, donde las ofertas de flores de CBD se mezclan entre noticias generalistas, blogs de viajes y, Google Ads o Google Shopping , donde parece que esta prohibido pero permitido.

Bien y, hablando de la nueva moda, se me olvidó hablar de ello de la legalidad del CBD en España y, más concretamente de las flores de CBD. Se encuentra tanto CBD en Barcelona que en Madrid o Valencia o, más bien Barcelona es un caso a parte. Si me paseo con flores de CBD en el bolsillo y, me para la guardia urbana, ¿Me multan? ¿Comprueban que es CBD? ¿Me dejan ir?

Flores de CBD, legalidad CBD

Muchas dudas que pasan por mi mente y no necesariamente me contestan con claridad. Unos comentan que es legal el CBD en Europa y que, por ende, si lo puedo producir en Francia, deberia de poder comprarlo en España. Otros que si es legal pero más bien alegal porque las flores de CBD se parecen a la marihuana entonces si te las ven, se las quedan y últimamente también escuché que «Spain is diferent» lo que significa que España es España, es decir que es diferente y que, aunque te suelen dejar tranquilo, tampoco sabes si puedes o, sea que no avanzo nada. Me dicen una cosa y su contrario. Como dice el refran «2 abogados, 3 opiniones» pues mas o menos lo mismo.

Entonces, ¿Como se averigua?

Si nos leímos las noticias, nos quedamos igual de confusos

Preguntamos a un abogado nos dice que es legal, pero que, llevarlo en la calle esta prohibido, pero, si es legal, porque lo escondo? Para no perder tus flores de CBD me contesta porque, igual las ven y te las tiran

Pregunto a un medico y me dice que hay en todas partes, que es legal pero que el cree que el CBD no esta en las expectativas que se han puesto en este compuesto químico. Le pregunto si podría hacerle una entrevista y que nos aclare lo que opina

Y, en esto quedamos. En que le haríamos 100 preguntas sobre CBD y que podría hablar sin filtros, porque en España, el CBD es legal. O al menos esto creemos en este momento, porque a parte del medico, que no habla de la legalidad del CBD, todos son muy confusos.

Me concentraré en esta entrevista y, esperaré esto, aclarar más dudas sobre los beneficios del CBD que sobre la legalidad de comprar flores de CBD en España.

