Flores, cartas, palmas e lágrimas nas homenagens a Isabel II

Às 18h30 desta tarde o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Isabel II e, além dos que já acompanhavam junto ao palácio a evolução do estado de saúde da monarca, rapidamente se reuniu uma multidão em luto.

Em redor do monumento à rainha Vitória, multiplicaram-se as bandeiras do Reino Unido, ramos de flores, cartas e velas, em homenagem à rainha mais duradoura da História britânica.

«Ela é rainha desde que sou viva, é rainha desde que os meus pais são vivos», disse à AFP uma das cidadãs britânicas em frente aos portões do palácio, ainda antes do anúncio oficial da morte de Isabel II. «Ela é muito, muito importante na formação da nossa sociedade. Vai ser terrível [se ela morrer].»

Também na Escócia se juntaram os que admiravam Isabel II, para deixar flores perto do Palácio de Holyrood, em Edimburgo, e na ponte que dá acesso ao Castelo de Balmoral, onde a rainha morreu «em paz», junto da família mais próxima.

«Mãe, avó, bisavó, a nossa Rainha. O seu trabalho aqui está feito. Descanse em paz», lê-se num dos bilhetes deixados num ramo de flores.

Multidão às portas do Palácio de Buckingham, na noite desta quinta-feira Reuters/HENRY NICHOLLS Reacções ao anúncio da morte de Isabel II Reuters/HENRY NICHOLLS Centenas de pessoas passaram a tarde desta quinta-feira em frente ao Palácio de Buckingham EPA/NEIL HALL Um homem passeia o cão e leva flores para a entrada do Palácio de Holyrood, em Edimburgo Reuters/LEE SMITH Mulher e crianças deixam flores na ponte que dá acesso ao Castelo de Balmoral, onde Isabel II morreu Reuters/RUSSELL CHEYNE Reacções ao anúncio da morte de Isabel II Reuters/HENRY NICHOLLS Reacções ao anúncio da morte de Isabel II Reuters/HENRY NICHOLLS Reacções ao anúncio da morte de Isabel II EPA/NEIL HALL Foram também deixadas cartas e bilhetes junto a ramos de flores. Neste, deixado junto ao Castelo de Balmoral, lê-se: «Mãe, avó, bisavó, a nossa Rainha. O seu trabalho aqui está feito. Descanse em paz.» Reuters/RUSSELL CHEYNE Multidão reuniu-se em redor do monumento à rainha Vitória, junto do Palácio de Buckingham, em Londres Reuters/HENRY NICHOLLS Multidão reuniu-se em redor do monumento à rainha Vitória, junto do Palácio de Buckingham, em Londres Reuters/HENRY NICHOLLS Criança deixa flores junto aos portões da residência oficial da rainha Reuters/HENRY NICHOLLS Reacções ao anúncio da morte de Isabel II Reuters/HENRY NICHOLLS Ecrã gigante transmite homenagem a Isabel II, na praça de Piccadilly Circus, em Londres EPA/TOLGA AKMEN Velas, ramos de flores e bilhetes deixados junto da embaixada britânica em Oslo, na Noruega EPA/Beate Oma Dahle Reacções ao anúncio da morte de Isabel II EPA/Neil Hall

