Florentino Pérez reivindica el ADN del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio por hecho que el francés Karim Benzema será el próximo «Balón de Oro» durante la Asamblea de socios del club, en la que destacó los éxitos de la última temporada, reivindicó el ADN de la institución y reiteró la responsabilidad de la entidad para defender la Superliga por el bien del fútbol y su oposición al acuerdo de LaLiga con CVC.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez EFE Sin voces en contra, con amplio respaldo de los socios en todas las propuestas de la directiva y sin que se escuchara el nombre de Kylian Mbappé, Pérez dijo que «nadie duda que Benzema será el próximo Balón de Oro» y que «lo que se ha vivido este año en el Bernabéu no podrá ser olvidado nunca».

«Nuestro estadio es mágico porque nuestra afición permanece unida hasta el último minuto y nuestros jugadores no se rinden jamás. Son madridistas y nos hacen imbatibles. La forma de luchar la llevamos en el ADN», afirmó, tras elogiar también el papel del técnico italiano Carlo Ancelotti y el de algunos nombres como el belga Thibaut Courtois o el brasileño Vinícius Junior.

Su discurso incluyó palabras de reconocimiento, con aplausos incluidos, para jugadores que se han ido, como los brasileños Marcelo y Casemiro, Isco Alarcón o el galés Gareth Bale.

Igual que hizo en la sesión de hace un año con el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, Pérez quiso enviar hoy un mensaje al presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaïfi, en alusión a su proyecto de Superliga.

«Recientemente el presidente de la ECA dijo para hablar de la Superliga que el Real Madrid tiene miedo a la competencia, igual hay que recordarle quién es el Real Madrid. Es el club más laureado de la historia, fundó la FIFA, la Copa de Europa, promovió las reformas necesarias por el bien del deporte y tiene la responsabilidad de proteger el fútbol en su conjunto sin detenerse ante obstáculos, presiones y amenazas», señaló.

Pérez aseguró que «el formato de la Superliga no será obstáculo para un diálogo constructivo que afronte problemas que hay que resolver», porque «el fútbol está enfermo» y «los jóvenes demandan un producto de calidad que hoy no ofrece el fútbol con sus competiciones». «Tal como están diseñadas, no atrae el interés del espectador salvo en sus fases finales», insistió.

Tras referirse al interés que despiertan los duelos de tenistas como Rafa Nadal y Novak Djokovic, Pérez mantuvo que «la inmensa mayoría de los deportes están organizados en beneficio del espectáculo.

«No podemos entender que UEFA aumente el número de partidos intrascendentes en un nuevo modelo que solo servirá para alejar aún más a los aficionados y acelerar la decadencia del fútbol», dijo

Sus palabras cuestionaron también la venta de los derechos audioviduales de la liga española por LaLiga, que «han vendido más años de lo permitido y por el mismo importe que el anterior acuerdo» y el compromiso con el fondo CVC, que «causa perjuicio al fútbol español hipotecando clubes más de medio siglo».

Pese a la incidencia todavía de la pandemia en la economía del club, el presidente y su directiva presentaron unas cuentas de la temporada 2021/22 que incluyen unos ingresos de 722 millones de euros, un 10% más que la temporada anterior, y un beneficio de 13 millones, y la previsión de ingresar para la próxima unos 769,6 millones de euros. Solo hubo 3 abstenciones y 2 votos en contra.

La reforma del Santiago Bernabéu, iniciada hace tres años y con previsión de acabar antes del verano, fue también objeto de análisis en su alocución, junto a la «alianza estratégica» con la empresa Legends y su propietario Sixth Street, para el desarrollo del negocio. «Es la más importante del mundo en gestión de estadios», con un acuerdo de 20 años por 360 millones, para que cuando se termine «sea el mejor del mundo».

Los socios aprobaron también la propuesta de la directiva sobre la fusión por absorción, desde julio de 2023, del Club RSC Internacional que milita en la Tercera RFEF, la modificación del artículo 40 de los Estatutos, relativo a los requisitos para ser directivo, y la elección de Amancio Amaro como presidente de honor.

La prolongada ovación a Amancio, que reconoció asumir ese papel «con la misma humildad» con la que llegó al club hace 60 años, fue uno de los momentos más emotivos de las casi cuatro horas y media de Asamblea, junto al recuerdo para Paco Gento, que desempeñaba esa función hasta su muerte el pasado enero, y para Pedro Ferrándiz, fallecido en julio.

LINK ORIGINAL: La estrella

