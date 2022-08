Florentino: «¿Fichajes?, al día de hoy no contemplamos nada más»

Entornointeligente.com /

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , aseguró que la victoria en la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt por 2-0 se debe al «trabajo bien hecho» a la vez que comentó que «no» contemplan ningún fichaje más con miras a esta temporada.

«Hay que entrenar bien y Ancelotti gestionar la plantilla que hay. Al día de hoy no contemplamos nada más», dijo en Movistar+ tras el partido.

Y es que Florentino aseguró que una eventual ausencia de Benzema estaría bien cubierta por los jugadores que tiene en plantilla el Real Madrid.

«No me preocupa en absoluto. No se va a constipar, pero tenemos tantos delanteros que no se notará. A mi modo de ver ya se lo mereció el Balón de Oro el año pasado y éste es indiscutible», comentó.

«Estamos muy contentos. Hemos hecho una buena temporada y esta Supercopa de Europa nos hace mucha ilusión. Hay que hacer méritos para llegar a las finales y luego ganarlas. Tenemos un gran equipo y es resultado del trabajo bien hecho», valoró sobre el encuentro.

Un Florentino que con la Supercopa de Europa logró 30 títulos como presidente del Real Madrid, a tres de los conseguidos por Santiago Bernabéu, aunque quiso restar importancia a la comparación.

«Santiago Bernabéu tiene otra historia, es el creador de este gran Real Madrid y no se le medirá sólo por títulos, yo lo que he intentado es estar a la altura de lo que él hizo. Siempre que se gana es especial, pero no creo que sirva la comparación», dijo.

Además, el presidente del Real Madrid analizó el estado del Barcelona , del que espera que recupere su nivel.

«El Barça es una de las instituciones más importantes del mundo junto a nosotros. Tiene que volver a lo que siempre ha sido y eso es bueno para todos», valoró.

