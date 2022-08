Florencia Peña se quebró tras el cierre de su Instagram: «Me siento discriminada»

Entornointeligente.com /

Florencia Peña se quebró al hablar de la situación emocional que vive luego del cierre de su cuenta de Instagram. Durante su entrevista con Maru Ludueña y Florencia de la V , la actriz argentina compartió la respuesta que le dio la empresa sobre el motivo de la suspensión de su usuario en la red social, contó las agresiones que recibe a diario y explicó por qué quiere recuperar su contenido. «Me siento discriminada por el algoritmo», disparó.

«Una cosa es cuando yo cometo un error», dijo, «pero esto es algo que me excede, es algo que no tiene que ver con cuestiones lógicas». De la V le señaló el difícil momento de la actriz, luego del pase de Telefe a América y de las críticas que enfrentó por LPA (La P**a Ama) . «Vengo de muchas piñas con respecto al programa que nada tienen que ver con el programa en sí, sino con algo que se armó alrededor», aseguró Peña.

Luego profundizó en el cierre de su cuenta de Instagram y mostró la respuesta que recibió desde los representantes de la red social fue que la aplicación no permite desnudos. «Somos conscientes de que es posible que algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico y creativo. Sin embargo, por diversos motivos, no permitimos que se publiquen desnudos en Instagram», decía el mensaje que leyó Ludueña.

Sobre quienes aseguraron que el motivo de la baja del perfil se debió a que la actriz solía linkear el contenido que subía a la página de contenido erótico en donde también tiene una cuenta, Divas Play , Florencia fue contundente . «Escuché papanatas en la tele diciendo pavadas», arrancó. «Yo no linkeaba a ningún sitio porno. Cuando yo linkeaba era a @DivasPlay, ¡que es un Instagram! Y que ese Instagram existe en Instagram y no se bajó. Pero me bajaron la cuenta a mí. ¿Entendés que nada tiene sentido?», exclamó notoriamente afectada. «Y lo peor de todo es que nadie da la cara», agregó.

Además habló de las cuentas que la solían denunciar: señaló que «son todas falsas» y que le armaron campañas en su contra para atacarla en masa. «Eso Instagram no lo detecta», sostuvo. Luego se quejó porque la red social, en lugar de responderle que estaban trabajando en el caso, la pidió que hiciera una demanda a Estados Unidos. «Es un hecho de discriminación absoluto. El algoritmo está discriminando», completó.

Por último, Peña celebró que esto sea un disparador de debate sobre a quién Instagram le permite subir contenido y a quien no, aseguró que va a llevar esta situación hasta las últimas consecuencias y aclaró que, además, lo que intenta es recuperar todo el material que quedó «atrapado» en la red social: «Quiero recuperar todo el material que hay adentro que me pertenece. Ocho años de mi historia quedó ahí adentro, censurados».

