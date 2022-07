Florencia de la V se radicará en Uruguay durante un mes: «Voy a grabar ‘Got Talent'»

Entornointeligente.com /

Florencia de la V se radicará un mes en Uruguay. Así lo anunció el miércoles sobre el final de Intrusos , el programa que conduce en América Tv. Mientras dialogaba con el periodista uruguayo Pablo Cayafa sobre la polémica participación de Narda Lepes en Masterchef Celebrity: Uruguay , la comunicadora lanzó: «Un beso para mi amiga Claudia Fernández, que pronto la veo porque me voy».

Tras la pregunta de sus compañeros, reveló su destino. «Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent «, dijo sobre la tercera temporada del concurso de talentos que se estrenará próximamente en Canal 10. «Me voy a instalar allá. Voy a estar divina y fresca. Así que me van a extrañar», agregó pero sin brindar más detalles.

«Por un mes no me van a ver acá ( en Intrusos ] y de paso me voy a ver a Susana ( Giménez )», dijo para referirse a Piel de Judas , la comedia teatral que la diva argentina protagoniza en Enjoy Punta del Este.

Mirá al anuncio de Flor de la V en el último minuto del programa:

El anuncio de Florencia de la V en «Intrusos»

