Flor Servente: Dormitorio infantil lindo y colorido

Todos sabemos que los niños aman los colores y su dormitorio no va a ser la excepción. Pero para que el resultado no sea abrumador y estresante (y seamos sinceros: no muy lindo) les dejo algunos consejos para tener en cuenta.

Si nos entusiasma la idea de un resultado colorido pero tenemos miedo a que sea «demasiado», podemos optar por armar una paleta con varios colores que compartan categoría dentro de la escala cromática.

Dentro de la escala cromática vamos a encontrar: colores apagados, vivos y suaves.

Los apagados tienen una mínima saturación y poca luz, por ejemplo un verde seco o un azul naval. Son ideales si buscas un resultado elegante y sencillo. Hay que tener cuidado porque oscurecen el ambiente, podemos optar por combinarlos con tonos claros.

Foto: Pinterest Foto: Pinterest Los colores vivos son los más brillantes y de máxima saturación, por ejemplo el fucsia o turquesa. Estos colores a los niños les encantan porque son muy llamativos. Pero son difíciles de usar en un ambiente porque cansan muchísimo. Recomiendo combinarlos con colores neutros para lograr un ambiente divertido pero no abrumador. Está bueno incorporarlos en pequeñas dosis, pero que la base de la habitación se mantenga neutra.

Foto: Pinterest Foto: Pinterest Por último podemos pensar en una combinación de colores suaves , son los famosos tonos pastel, desaturados y luminosos. Son muy fáciles de combinar, transmiten ternura e iluminan la habitación. Generan un ambiente relajante sin dejar de ser colorido.

Foto: Pinterest Foto: Pinterest Espero que les sirva esta información y se animen al color!

CONOCÉ A NUESTRA COLUMNISTA

Florencia Servente Arquitecta, creadora de Mama Arquitecta UY

Brinda consejos sobre deco y construcción en Uruguay Podés seguir a nuestra columnista en Instagram y conocer más novedades en www.florservente.com. Enviale tus consultas al mail [email protected]

