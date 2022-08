Félix da Costa foi nono na primeira corrida em Seul

Entornointeligente.com /

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi este sábado nono classificado na primeira de duas corridas do fim-de-semana do Mundial de Fórmula E disputadas em Seul, na Coreia do Sul.

O piloto de Cascais partiu da 12.ª posição da grelha e concluiu a prova em 1h30m00,448s, terminando a 4,970 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).

O britânico Oliver Rowland (Mahindra) foi segundo, a 0,820 segundos, com o brasileiro Lucas di Grassi (Venturi) em terceiro, a 1,393 segundos. Com esta vitória, Mitch Evans encurtou a distância para o líder do campeonato, o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), quinto classificado.

Round 15 race classification* ??

???? 2022 Hana Bank #SeoulEPrix

*Provisional, subject to FIA approval. pic.twitter.com/ysqnvRrhzg

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 13, 2022 Quando falta disputar apenas a corrida de domingo, a 16.ª da temporada, Félix da Costa caiu de quinto para sexto do campeonato, com 118 pontos. Stoffell Vandoorne lidera, com 195 pontos, mais 21 do que Mitch Evans.

The race will restart at 16:43 local time, under the safety car, following a red flag for this incident.

???? 2022 Hana Bank #SeoulEPrix https://t.co/yyIjdIqIhc

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 13, 2022

