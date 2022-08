Entornointeligente.com /

Flavia Soares, ex-mulher de Jô Soares, lamenta morte do apresentador: 'Amor eterno' Ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês de julho. Por g1

05/08/2022 06h44 Atualizado 05/08/2022

1 de 1 Jô Soares — Foto: Reprodução/Instagram/Flavia Soares Jô Soares — Foto: Reprodução/Instagram/Flavia Soares

Flavia Pedras Soares, ex-mulher de Jô Soares, usou as redes sociais para lamentar a morte do apresentador, a quem chamou de «amor eterno».

O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês de julho, e morreu às 2h30 desta sexta-feira (5).

«Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos», anunciou Flavia.

«Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida.»

«A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor», escreveu Flávia.

«Viva você, meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você.»

«Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem.»

«Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo.»

«Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Amor eterno, sua, Bitika.»

Flavia e Jô foram casados por mais de uma década e, em uma entrevista, o apresentador chegou a declarar que foi uma «separação que não deu certo», pois os dois estavam sempre juntos.

