Flavia Laos respondió si Sheyla Rojas le envió foto en bikini a Patricio Parodi (VIDEO)

Entornointeligente.com / Tras el fin de la relación sentimental entre Sheyla Rojas y Pedro Moral , nuevas especulaciones giran en torno a la mediática ruptura de la expareja. El popular ‘ Zorro Zupe ‘ sorprendió al revelar que la rubia conductora de televisión le envió una fotografía en bikini a su expareja Patricio Parodi . ” Cuando uno toma no debe de agarrar el celular “, manifestó el polémico personaje. ” Yo me imagino que debe ser bien incómodo estar con tu chico al costado y que llegue un mensaje de su ex “, agregó en el programa ‘ Válgame Dios ‘ . En ese momento, los conductores del programa no dudaron en llamar a la actual pareja del ‘Pato’ Parodi, Flavia Laos , para confirmar dicha información. ” ¿Sheyla le mandó una foto cuando estaba en el yate supuestamente pasando la depresión por la que acababa de vivir al ‘Pato’ y tú la viste? “, preguntó Rodrigo González , a lo que Flavia Laos respondió: ” Yo no puedo hablar de este tema “. Sin embargo, el conductor no se quedó tranquilo y le insistió a Flavia Laos para que utilizara el teclado de su celular y conteste con un “bip” si era sí y con dos si era no. La joven actriz presionó el teclado solo una vez dando a entender que dicha información era cierta. ” ¡Gracias, Flavia! “, expresó Rodrigo González dejando en shock a todos en el set. Cabe mencionar que minutos después Flavia Laos estuvo en vivo en el set de ‘ En boca de todos ‘ y aclaró que fue un malentendido. ” Me llamó el ‘Zorro’ , yo no sabía que él estaba al aire y le contesté, pero me contestó Rodrigo (González). Me dijeron algo como marca una tecla que si sí y dos si no, y yo colgué. Entonces como que han dicho que yo he respondido, pero yo no he respondido nada. Yo prefiero mantenerme al margen y no opinar de nadie “, aclaró la actual pareja de Patricio Parodi. LINK ORIGINAL: Diario Correo

