Flamengo x Atlético-MG no Maracanã tem tumulto e invasão ao estádio

13/07/2022 21h23 Atualizado 13/07/2022

Jogo entre Flamengo e Atlético MG no Maracanã tem tumulto e invasões

Era para a disputa ser acirrada dentro de campo, mas desde a tarde da quarta-feira (13) tumultos e confusões já vinham sendo registrados nas torcidas de Atlético-MG e Flamengo, que definem no Maracanã quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil.

À noite, próximo do horário do jogo, a situação piorou com invasões no estádio, brigas e um clima bastante tenso no entorno do estádio.

1 de 4 Correria e invasão no Maracanã: clima tenso antes do jogo — Foto: Reprodução/ Redes sociais Correria e invasão no Maracanã: clima tenso antes do jogo — Foto: Reprodução/ Redes sociais

Confusão já no caminho

Por voltas das 15h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma briga de torcedores do Atlético na BR-040, na altura de Petrópolis, na Região Serrana do RJ. A pista precisou ser fechada rapidamente por causa do embate das torcidas Galoucura x Galorizonte. Cinco pessoas foram detidas .

A PRF infourmou ainda que, durante a fiscalização em um dos ônibus de torcida do Atlético, encontrou um homem com um facão . Ele foi encaminhado para o Juizado Especial no Maracanã, e enquadrado pelo Estatuto do Torcedor.

2 de 4 Briga e correria na entrada do Maracanã — Foto: Reprodução/Redes sociais Briga e correria na entrada do Maracanã — Foto: Reprodução/Redes sociais

Invasão ao estádio

Já perto da hora do jogo, por volta das 20h30, o clima ficou ainda mais tenso nos arredores do Maracanã. De acordo com o Globoesporte.com , torcedores do Flamengo invadiram o estádio pelo setor Norte.

Dezenas de torcedores forçaram a entrada, superando as grades de proteção, e conseguiram entrar. Ao menos um segurança ficou ferido. Do lado Sul, onde fica a torcida atelticana, também foram registradas invasões.

O barulho de bomba também assustava moradores e torcedores que estavam na região.

3 de 4 Torcedores invadindo o Maracanã — Foto: Reprodução/Redes sociais Torcedores invadindo o Maracanã — Foto: Reprodução/Redes sociais

Antes, às 19h30, o ônibus com a delegação do Atlético-MG foi apedrejado por torcedores do Flamengo. Ninguém ficou ferido.

4 de 4 Ônibus da delegação do Atlético-MG foi apedrejado — Foto: Reprodução/Redes sociais Ônibus da delegação do Atlético-MG foi apedrejado — Foto: Reprodução/Redes sociais

