Flamengo alcanza una nueva final de Libertadores al lapidar a Vélez Sarsfield

El ‘Fla’, que dirige Dorival Júnior, buscará ahora su tercer título (1981, 2019) cuando choque ante un compatriota: el Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari, que eliminó al bicampeón Palmeiras. Lee también: Melgar pierde por 0-3 con Independiente del Valle y queda eliminado de la Sudamericana Aunque Vélez se fue adelante con un tanto del experimentado delantero Lucas Pratto (21), un cabezazo del artillero Pedro (41) y un fusilazo de Marinho (67) mantuvieron el invicto de los locales, que además suman once victorias en los doce cotejos coperos. «Nadie dijo que sería fácil, pero conseguimos remontar en un juego complicado. Esperamos poder conquistar más títulos», dijo Pedro al finalizar el partido. El duelo entre rojinegros solidifica el dominio de Brasil en el principal torneo de clubes de América, con dos elencos de la tierra de Pelé luchando por el trofeo en las últimas tres finales. Lee también: Melgar sueña con una hazaña frente Independiente del Valle en Arequipa [alineaciones] La de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, el 29 de octubre, será la tercera final de Libertadores de los cariocas desde 2019, cuando bordaron su segunda estrella al derrotar al argentino River Plate. El año pasado, Palmeiras les amargó el festejo. Lo inesperado El juego de vuelta, en el Maracaná, se veía como un trámite luego de la exhibición en Buenos Aires. Pero el técnico de Vélez, el uruguayo Alexander Medina, vendió cara la eliminación frente al equipo más popular de Brasil. Aunque el ‘Fla’ fue el dueño del balón desde el inicio, en el primer tiempo tuvo dificultades para transformar la posesión en peligro sobre la portería de Leonardo Burián. Lee también: Bayern Múnich doma San Siro con gran superioridad y gana 0-2 al Inter de Milán Los locales sentían la ausencia de su delantero estrella, Gabigol, y de un hombre clave en el mediocampo, Thiago Maia, preservados para evitar que una sanción los privara de la final. Y en la zaga también lamentaron las bajas de David Luiz y Léo Pereira, sus centrales titulares, suspendidos. Al menos así fue cuando el «Oso» Pratto definió a placer luego de anticiparse a Pablo tras pase desde la izquierda de Lucas Janson. El descuento en el global parecía demasiado premio para un Vélez (penúltimo de la liga argentina) poco propositivo en la grama del templo sudamericano, aunque bien organizado en la defensa. Hombre estrella El amague de remontada no amilanó al ‘Fla’, guiado siempre por De Arrascaeta y Everton Ribeiro, esta vez apoyados por Everton ‘Cebolinha’ y el chileno Arturo Vidal, sustitutos de Gabigol y Thiago Maia. Lee también: Con un triplete del intratable Lewandowski, Barcelona golea 5-1 a Viktoria Pilsen El uruguayo (39) avisó a Burián con un derechazo desde fuera del área, mientras que minutos después, el capitán Ribeiro hirió al enviar un balón, desde la banda derecha, al corazón del área, donde Pedro cabeceó fuerte. La pelota chocó en el travesaño y entró para saldar la igualdad, y de paso aumentar a 12 los goles anotados por el artillero de la Libertadores-2022, pedido por muchos para conformar la nómina de Brasil en Catar. La puntería del 21, sin embargo, falló en la segunda parte, cuando tuvo un par de chances para sentenciar la serie. Pero asistió a Marinho para el segundo tanto al evadir, con caño incluido, a Santiago Cáseres. El extremo, quien cinco minutos antes sustituyó a ‘Cebolinha’, recibió al frente del arco y reventó con un zurdazo que se coló en la escuadra. Lee también: Arequipa: hinchas del Melgar FBC se congregan en estadio para vital partido de esta noche Con la clasificación, el poderoso ‘Mengão’ tiene chances de ganar los tres títulos que disputa. Además de la Libertadores, en el Brasileirao está a siete puntos del líder Palmeiras a falta de trece fechas y juega las semifinales de la Copa do Brasil con Sao Paulo. Más en Andina: ?? Melgar FC pierde 0 a 3 ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa ?? https://t.co/nnBKFzN7B9 ?? Foto: AFP pic.twitter.com/l7RY6CQLTi

